Стало известно состояние девочки, которая выпала из окна в Уфе

Накануне, 24 августа, в Уфе девочка 1,9 лет выпала из окна на седьмом этаже. Инцидент произошёл в доме по улице Маршала Жукова.

Ребёнка экстренно доставили в больницу №17. Известно, что малышка находилась в квартире под присмотром бабушки. Девочка прислонилась к москитной сетке, которая не выдержала веса ребёнка.