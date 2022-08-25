Стало известно состояние девочки, которая выпала из окна в Уфе

Накануне, 24 августа, в Уфе девочка 1,9 лет выпала из окна на седьмом этаже. Инцидент произошёл в доме по улице Маршала Жукова.
Ребёнка экстренно доставили в больницу №17. Известно, что малышка находилась в квартире под присмотром бабушки. Девочка прислонилась к москитной сетке, которая не выдержала веса ребёнка.
Представители минздрава Башкирии сообщили ИА «Башинформ», что врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, многочисленные ссадины и сочетанные травмы. Состояние девочки стабильно тяжелое, однако наблюдается положительная динамика.