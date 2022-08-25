Стали известны подробности смерти мамы и её дочки из Башкирии

Следственный комитет по Пермскому краю сообщил подробности убийства 45-летней женщины и её 5-летней дочки из Башкирии.

По предварительной информации, семья из Ишимбая отправилась в Пермь к 49-летней подруге. 17 августа мама и дочка находились в доме в посёлке Ласьва со знакомым 39-летним мужчиной. Оказалось, между подругами были неприязненные отношения, поэтому жительница Перми вступила в сговор со знакомым, чтобы убить женщину.

Мужчина убил ножом сначала маму, а после задушил её дочку. Сообщники загрузили тела в автомобиль, вывезли в лес и закопали в земле. Подозреваемые в убийстве были задержаны. Свою причастность к убийству они подтвердили, а после рассказали, где спрятали тела несчастных.

Решается вопрос об избрании в отношении соучастников меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Расследование уголовного дела продолжается. пресс-служба СК РФ по Пермскому краю