В Башкирии безжалостно убили ветерана войны

На место происшествия выехали руководство и следователи территориального следственного отдела, а также руководство и следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления совместно с сотрудниками полиции. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению.

пресс-служба СК РФ по РБ