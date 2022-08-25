В Башкирии безжалостно убили ветерана войны

В Илишевском районе был убит 95-летний местный житель. Погибшим оказался ветеран Великой Отечественной войны Рафаис Муслухов. В Следственном комитете Башкирии рассказали подробности трагедии.
25 августа социальный работник пришла навестить жителя села Кадырово. Она обнаружила пенсионера мёртвым во дворе частного дома. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и правоохранители. Прокурор Илишевского района контролирует расследование случившегося.
Рафаис Муслухов имел воинское звание — старший лейтенант. Начал служить 30 декабря 1944 года, окончил службу 3 апреля 1951 года. Он около 40 лет своей жизни посвятил профессии учителя, работал в должности директора школы и заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Фото: соцсети.