В Башкирии безжалостно убили ветерана войны

В Илишевском районе был убит 95-летний местный житель. Погибшим оказался ветеран Великой Отечественной войны Рафаис Муслухов. В Следственном комитете Башкирии рассказали подробности трагедии.

25 августа социальный работник пришла навестить жителя села Кадырово. Она обнаружила пенсионера мёртвым во дворе частного дома. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и правоохранители. Прокурор Илишевского района контролирует расследование случившегося.

На место происшествия выехали руководство и следователи территориального следственного отдела, а также руководство и следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления совместно с сотрудниками полиции. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению.

пресс-служба СК РФ по РБ 
Фото №1 - В Башкирии безжалостно убили ветерана войны

Рафаис Муслухов имел воинское звание — старший лейтенант. Начал служить 30 декабря 1944 года, окончил службу 3 апреля 1951 года. Он около 40 лет своей жизни посвятил профессии учителя, работал в должности директора школы и заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Фото: соцсети. 

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