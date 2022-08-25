В Башкирии ищут мужчину, который пытался убить отчима

В Башкирии объявили в розыск 29-летнего мужчину. Его обвиняют в попытке убить отчима.
Как сообщает пресс-служба Ишимбайского городского суда, в начала марте этого года в семье произошла крупная ссора. Мужчина схватил нож и ударил им в грудь отчима. Пострадавшего доставили в больницу, где его жизнь смогли сохранить врачи.
Оказалось, у подозреваемого в нападении уже есть условный срок за другое преступление. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако на оглашение приговора обвиняемый не явился – теперь он объявлен в розыск.