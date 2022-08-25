В Башкирии соцработница, обнаружившая тело убитого ветерана, рассказала подробности

Он сердечник, подумала, что-то случилось. Пришла, он лежит. Думаю, споткнулся, упал, сердце прихватило. Смотрю: кровь. Первая мысль, что с собой что-то сделал. Крови много было, на голове много ран, на горле. Посмотрела вокруг, ничего не нашла, сам себе не мог сделать ничего.

Рамзия Хусаинова, социальный работник