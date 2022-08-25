В Башкирии соцработница, обнаружившая тело убитого ветерана, рассказала подробности

В Илишевском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства ветерана Великой Отечественной войны. Тело 95-летнего фронтовика Рафаиса Муслухова со множественными ножевыми ранениями обнаружила соцработница, которая ухаживала за ветераном.
Рамзия Хусаинова рассказала корреспонденту БСТ подробности. По словам женщины, она встревожилась, когда позвонила фронтовику утром, но тот не взял трубку.
Соцработница отправилась к соседям, чтобы те вызвали все необходимые службы. Самой Рамзие Хуисаиновой стало плохо от увиденного: у женщины поднялось давление, ей пришлось делать укол.
По словам односельчан и родственников, все в деревне знали, что Рафаис Муслухов получает хорошую пенсию и хранит деньги наличными дома. Как сообщила соцработница, ветеран более семи лет жил один. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Следственного управления республики.