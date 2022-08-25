Ветерана из Башкирии убили из-за 8 тысяч рублей

Сегодня в Илишевском районе было найдено тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рафаиса Муслухова со множественными ножевыми ранениями. Его обнаружила соцработница, ухаживавшая за пенсионером.
Как сообщил корреспонденту телеканала БСТ источник в правоохранительных органах, ветеран лишился жизни из-за 8 тысяч рублей. Утром к Рафаису Муслухову пришел 64-летний односельчанин и попросил данную сумму в долг. Фронтовик отказал мужчине, позднее тот вернулся, зарезал ветерана и украл деньги. Известно, что подозреваемый уже был ранее судим за кражи.
Напомним, ранее мы писали о подробностях, которые сообщила нам соцработница, обнаружившая тело Рафаиса Муслухова. По ее словам, пенсионер около 7 лет жил один, при этом все в деревне знали, что фронтовик получает хорошую пенсию и хранит деньги дома.