Ветерана из Башкирии убили из-за 8 тысяч рублей

Сегодня в Илишевском районе было найдено тело 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рафаиса Муслухова со множественными ножевыми ранениями. Его обнаружила соцработница, ухаживавшая за пенсионером.

Как сообщил корреспонденту телеканала БСТ источник в правоохранительных органах, ветеран лишился жизни из-за 8 тысяч рублей. Утром к Рафаису Муслухову пришел 64-летний односельчанин и попросил данную сумму в долг. Фронтовик отказал мужчине, позднее тот вернулся, зарезал ветерана и украл деньги. Известно, что подозреваемый уже был ранее судим за кражи.