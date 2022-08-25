В Башкирии с 1 сентября изменится порядок начисления платы за общедомовые нужды

При этом изменения в квитанциях потребители увидят лишь в начале 2023-го, потому как перерасчет за потраченные сверх нормы воду и электричество будет производиться раз в год в первом квартале. На какую сумму подорожает коммуналка, эксперты сказать не берутся. Все будет рассчитываться индивидуально. Так, одной из причин образования сверхнормативных расходов является несвоевременная передача показаний индивидуального прибора учёта, а также неправильное указание количества проживающих в квартире.