В Башкирии с 1 сентября изменится порядок начисления платы за общедомовые нужды

С 1 сентября в Башкирии меняется система начисления платы за содержание общего имущества дома.  Потраченные сверх нормы коммунальные услуги отныне будут оплачивать собственники квартир, а не управляющие компании,  как это было ранее.

При этом изменения в квитанциях потребители увидят лишь в начале 2023-го, потому как перерасчет за потраченные сверх нормы воду и  электричество будет производиться раз в год в первом квартале. На какую сумму подорожает коммуналка, эксперты сказать не берутся. Все будет рассчитываться индивидуально. Так, одной из причин образования сверхнормативных расходов является несвоевременная передача показаний индивидуального прибора учёта, а также неправильное указание количества проживающих в квартире.

Если в многоквартирном доме кто-то недоплачивает, кто-то прописан один, приборов учета нет, а живет и потребляет пять человек, все это выльется, естественно, в перерасчет. Если в доме все нормально с расчетами, то для собственников ничего не изменится.

Юрий Палтусов, заместитель министра ЖКХ Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии с 1 сентября изменится порядок начисления платы за общедомовые нужды

Многое будет зависеть от того, как люди смогут контролировать эти процессы. Большую роль здесь будут играть советы домов. Там, где он создан и активно работает, возможно незначительное увеличение оплаты или даже наоборот перерасчет в пользу собственников квартир. Для того чтобы показания передавались всеми жильцами правильно, в Уфе создана городская абонентская служба. Ее сотрудники проводят поквартирные обходы и сверяют фактические показания счётчиков с переданными.

Сейчас этот контроль устанавливается, и, я думаю, люди поймут, что наиболее дешевой и честной является своевременная оплата коммунальных услуг. Если все жители своевременно и правильно сдавали показания, то для них ничего не изменится. В противном случае люди будут платить за недобросовестных соседей.

Тимофей Дубровский, директор «БашРТС»
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