В Башкирии с 1 сентября изменится порядок начисления платы за общедомовые нужды

С 1 сентября в Башкирии меняется система начисления платы за содержание общего имущества дома. Потраченные сверх нормы коммунальные услуги отныне будут оплачивать собственники квартир, а не управляющие компании, как это было ранее.
При этом изменения в квитанциях потребители увидят лишь в начале 2023-го, потому как перерасчет за потраченные сверх нормы воду и электричество будет производиться раз в год в первом квартале. На какую сумму подорожает коммуналка, эксперты сказать не берутся. Все будет рассчитываться индивидуально. Так, одной из причин образования сверхнормативных расходов является несвоевременная передача показаний индивидуального прибора учёта, а также неправильное указание количества проживающих в квартире.
Многое будет зависеть от того, как люди смогут контролировать эти процессы. Большую роль здесь будут играть советы домов. Там, где он создан и активно работает, возможно незначительное увеличение оплаты или даже наоборот перерасчет в пользу собственников квартир. Для того чтобы показания передавались всеми жильцами правильно, в Уфе создана городская абонентская служба. Ее сотрудники проводят поквартирные обходы и сверяют фактические показания счётчиков с переданными.