Башкирия получит федеральное софинансирование на создание комплексной реабилитации

Все люди с ограниченными возможностями должны иметь возможность получать соответствующую помощь. Правительство России по поручению Владимир Путина утвердило план комплексной реабилитации инвалидов до 2025 года. Концепция направлена обеспечить шаговую доступность организаций, оказывающих помощь людям с ОВЗ, создать прокат тренажеров для занятий спортом, предоставить гражданам персональных помощников в решении жизненных вопросов.

Керамическая мастерская. Здесь специалисты по комплексной реабилитации не только раскрывают творческий потенциал, но и помогают определиться с будущей профессией. Но всё же основная задача таких занятий – восстановить жизненно важные функции организма у детей с ограниченными возможностями здоровьями.

Во-первых, лепка из глины повышает общую ручную умелость, развивает и мелкую моторику, и образное, и пространственное мышление, ну и дает развитие творческого потенциала. Надежда Воробьева, специалист по комплексной реабилитации

Республиканский реабилитационный центр занимается комплексной реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, наблюдением и ведением детей для оценки их правильного развития. Медицинские услуги здесь оказывают врач-невролог, ортопед, инструктор ЛФК, а также медсестры по массажу и физиотерапии.

Реабилитационный курс длится на протяжении двух недель, то есть в течение этого времени ребенок приходит, получает медицинские, педагогические услуги, улучшает своё состояние здоровья. Елена Сагадиева, заведующая отделением Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья

6376 детей должны в этом году по госзаданию получить услуги в Республиканском реабилитационном центре. Учреждение имеет 8 филиалов по Башкортостану. О работе таких организаций, в том числе на этой неделе, шла речь на федеральном уровне. По поручению Президента России правительство страны утвердило план мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов и абилитации людей с ограниченными возможностями на ближайшие 4 года.

План реализации концепции – это прежде всего стратегический документ, который прописывает более 40 мероприятий на 4 года, и основные направления – это совершенствование нормативно-правовой базы в сфере реабилитации, организационные мероприятия, такие как, например, разработка единого порядка организационно-структурной модели реабилитационных центров. Юльвина Исмагилова, начальник Управления развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов