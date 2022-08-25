Башкирия получит федеральное софинансирование на создание комплексной реабилитации

Все люди с ограниченными возможностями должны иметь возможность получать соответствующую помощь. Правительство России по поручению Владимир Путина утвердило план комплексной реабилитации инвалидов до 2025 года. Концепция направлена обеспечить шаговую доступность организаций, оказывающих помощь людям с ОВЗ, создать прокат тренажеров для занятий спортом, предоставить гражданам персональных помощников в решении жизненных вопросов.
Керамическая мастерская. Здесь специалисты по комплексной реабилитации не только раскрывают творческий потенциал, но и помогают определиться с будущей профессией. Но всё же основная задача таких занятий – восстановить жизненно важные функции организма у детей с ограниченными возможностями здоровьями.
Республиканский реабилитационный центр занимается комплексной реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, наблюдением и ведением детей для оценки их правильного развития. Медицинские услуги здесь оказывают врач-невролог, ортопед, инструктор ЛФК, а также медсестры по массажу и физиотерапии.
6376 детей должны в этом году по госзаданию получить услуги в Республиканском реабилитационном центре. Учреждение имеет 8 филиалов по Башкортостану. О работе таких организаций, в том числе на этой неделе, шла речь на федеральном уровне. По поручению Президента России правительство страны утвердило план мероприятий по комплексной реабилитации инвалидов и абилитации людей с ограниченными возможностями на ближайшие 4 года.
В Башкортостане проживает более 250 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет и более 19 тысяч детей-инвалидов. Ожидается, что в результате реализации плана, утвержденного правительством страны, до 2025 года услуги по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации будут доступны не менее 95% людей с инвалидностью. Со следующего года наша республика начнет получать федеральное софинансирование на программу создания комплексной реабилитации в регионе.