Убийство ветерана в Башкирии: подробности трагедии

Тело ветерана Великой Отечественной войны с ножевыми ранениями нашли сегодня в деревне Кадырово Илишевского района. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль. Корреспондент телеканала БСТ по горячим следам провел собственное расследование.

Эту жуткую картину Рамзия Хусаинова увидела сегодня утром. Женщина обнаружила ветерана Великой Отечественной войны в луже крови на крыльце его дома. Пенсионерка трудилась у 95-летнего Рафаиса Муслухова с февраля этого года. В ее обязанности входила готовка, уборка по дому и помощь по хозяйству.

Около 8 утра позвонила, он трубку не брал. Он сердечник, подумала, что-то случилось. Пришла, он лежит на крыльце боком. Думаю, споткнулся, упал или сердце прихватило. Рамзия Хусаинова, очевидец

На место приехали правоохранители и врачи скорой помощи. На теле фронтовика было множество ножевых ранений. Следователи возбудили уголовное дело, а республиканская прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Последние семь лет ветеран жил один. В деревне знали, что фронтовик получает хорошую пенсию и хранит ее дома.

– Это известный факт, что он деньги хранил наличкой? – Конечно, все знали. – Сколько получал пенсию? – 50 тысяч. Почтальон привозит пенсию, 16 числа пенсия. Роза Муслухова, родственница погибшего

Рафаис Муслухов ушел на фронт в 17 лет, а демобилизовался уже в звании старшего лейтенанта в 1951 году. В родном селе он стал председателем совета ветеранов и решил связать свою жизнь с преподавательской деятельностью. При нем открылась средняя Кадыровская школа, которая работает и по сей день.