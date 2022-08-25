Убийство ветерана в Башкирии: подробности трагедии

Тело ветерана Великой Отечественной войны с ножевыми ранениями нашли сегодня в деревне Кадырово Илишевского района. Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль. Корреспондент телеканала БСТ по горячим следам провел собственное расследование.
Эту жуткую картину Рамзия Хусаинова увидела сегодня утром. Женщина обнаружила ветерана Великой Отечественной войны в луже крови на крыльце его дома. Пенсионерка трудилась у 95-летнего Рафаиса Муслухова с февраля этого года. В ее обязанности входила готовка, уборка по дому и помощь по хозяйству.
На место приехали правоохранители и врачи скорой помощи. На теле фронтовика было множество ножевых ранений. Следователи возбудили уголовное дело, а республиканская прокуратура взяла ход расследования на контроль.
Последние семь лет ветеран жил один. В деревне знали, что фронтовик получает хорошую пенсию и хранит ее дома.
Рафаис Муслухов ушел на фронт в 17 лет, а демобилизовался уже в звании старшего лейтенанта в 1951 году. В родном селе он стал председателем совета ветеранов и решил связать свою жизнь с преподавательской деятельностью. При нем открылась средняя Кадыровская школа, которая работает и по сей день.
Между тем, следователям удалось установить подозреваемого. По предварительным данным, это 64-летний местный житель. Утром он заходил к ветерану с просьбой одолжить ему 8 тысяч рублей. Получив отказ, ударил фронтовика несколько раз ножом. Душегубу может грозить до 15 лет тюрьмы. Если подтвердится факт убийства с корыстными целями, то статью переквалифицируют, и тогда мужчине может грозить пожизненное заключение. В ближайшие 48 часов подозреваемому изберут меру пресечения.