В Башкирии продолжается модернизация диагностической системы

Современные методы лабораторных исследований теперь доступны жителям отдаленных от больниц населенных пунктов. Обновление прошло и в исследовательском комплексе городской больницы Стерлитамака. К медучреждению относятся многие районы республики.
От медиков требуется лишь загрузить пробирки в сортировочный аппарат. Он считывает информацию по штрихкоду и разделяет биоматериал в зависимости от того, какой анализ требуется провести. Дальше очередь за анализаторами, которые никогда не начнут исследование с просроченными реагентами. Аппарат регламентирует свою работу. Если первый анализатор выявляет патологию, медики для подтверждения проводят исследования на втором аппарате. С помощью этого оборудования биологи получают гематологический анализ крови, то есть информацию о количественном и качественном составе.
Башкортостан с прошлого года постепенно переходит на трёхуровневую модель лабораторной службы. Первый – экспресс-лаборатории. Второй – крупные межмуниципальные больницы. К высшему, третьему, относится клинико-диагностическая лаборатория в РКБ имени Куватова. Регион поделили на зоны, и каждая относится к определённому медучреждению, чей уровень позволяет проводить широкий спектр исследований.
А это уже бактериологическая лаборатория стерлитамакского ковид-госпиталя. Ещё в начале строительства планировалась, что этот исследовательский комплекс будет полезен не только в лечении коронавируса.
Оборудование позволяет сократить время некоторых исследований с 7 до двух дней. И главное достоинство – точность. Это одна из самых современных лабораторий республики, она будет обслуживать Стерлитамакский медицинский округ. В него входят два города и шесть районов Башкортостана.
Для клиницистов анализы – это возможность увидеть то, что скрыто от глаз. Ранняя диагностика, правильно подобранное лечение во многом зависят от лабораторий. Новая система позволит сделать это ближе даже для тех, кто далеко.