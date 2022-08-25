В Башкирии продолжается модернизация диагностической системы

Современные методы лабораторных исследований теперь доступны жителям отдаленных от больниц населенных пунктов. Обновление прошло и в исследовательском комплексе городской больницы Стерлитамака. К медучреждению относятся многие районы республики.

От медиков требуется лишь загрузить пробирки в сортировочный аппарат. Он считывает информацию по штрихкоду и разделяет биоматериал в зависимости от того, какой анализ требуется провести. Дальше очередь за анализаторами, которые никогда не начнут исследование с просроченными реагентами. Аппарат регламентирует свою работу. Если первый анализатор выявляет патологию, медики для подтверждения проводят исследования на втором аппарате. С помощью этого оборудования биологи получают гематологический анализ крови, то есть информацию о количественном и качественном составе.

Башкортостан с прошлого года постепенно переходит на трёхуровневую модель лабораторной службы. Первый – экспресс-лаборатории. Второй – крупные межмуниципальные больницы. К высшему, третьему, относится клинико-диагностическая лаборатория в РКБ имени Куватова. Регион поделили на зоны, и каждая относится к определённому медучреждению, чей уровень позволяет проводить широкий спектр исследований.

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А это уже бактериологическая лаборатория стерлитамакского ковид-госпиталя. Ещё в начале строительства планировалась, что этот исследовательский комплекс будет полезен не только в лечении коронавируса.

Оборудование позволяет сократить время некоторых исследований с 7 до двух дней. И главное достоинство – точность. Это одна из самых современных лабораторий республики, она будет обслуживать Стерлитамакский медицинский округ. В него входят два города и шесть районов Башкортостана.

Логистические маршруты на сегодняшний день позволяют обеспечить доставку биоматериала в крупные центры, и организация таких крупных лабораторий оправдана с экономической точки зрения. Благодаря использованию транспортных систем, которые обеспечивают сохранность биоматериала на длительное время – до 72 часов, проводить исследования можно на дальних расстояниях.

Фаниль Билалов, главный внештатный специалист по клиническо-лабораторной диагностике Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Для клиницистов анализы – это возможность увидеть то, что скрыто от глаз. Ранняя диагностика, правильно подобранное лечение во многом зависят от лабораторий. Новая система позволит сделать это ближе даже для тех, кто далеко.

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