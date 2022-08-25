Руководство МХК «Толпар» пообщалось с журналистами перед началом сезона

Руководство и тренерский штаб уфимской молодежной команды «Толпар» сегодня пообщались с журналистами перед началом нового сезона. На вопросы представителей прессы отвечали спортивный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» и старший тренер команды Владимир Потапов.
Пока «Толпар» не очень успешно выступает в рамках предсезонных игр. Тренеры просмотрели большую группу совсем юных хоккеистов – воспитанников школы «Салават Юлаев».
«Толпар» уже принял участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Сейчас проходят традиционные соревнования в Уфе, которые завершатся 27 августа. Старший тренер «Толпара» сформулировал задачу на сезон – побеждать в каждом матче. В новом сезоне количество игр для команд сократилось с 64 до 50.