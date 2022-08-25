Руководство МХК «Толпар» пообщалось с журналистами перед началом сезона

Мы дали всем шанс. С кем-то мы уже простились, кого-то еще просматриваем. С кем-то заключили уже контракты. Промониторили всех наших воспитанников. Мы идем именно по этому пути, чтобы каждому парню, закончившему школу «Салават Юлаев», дать шанс в молодежной команде.

Василий Чижов, спортивный директор ХК «Салават Юлаев»