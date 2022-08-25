Руководство МХК «Толпар» пообщалось с журналистами перед началом сезона

Руководство и тренерский штаб уфимской молодежной команды «Толпар» сегодня пообщались с журналистами перед началом нового сезона. На вопросы представителей прессы отвечали спортивный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» и старший тренер команды Владимир Потапов.

Пока «Толпар» не очень успешно выступает в рамках предсезонных игр. Тренеры просмотрели большую группу совсем юных хоккеистов – воспитанников школы «Салават Юлаев».

Мы дали всем шанс. С кем-то мы уже простились, кого-то еще просматриваем. С кем-то заключили уже контракты. Промониторили всех наших воспитанников. Мы идем именно по этому пути, чтобы каждому парню, закончившему школу «Салават Юлаев», дать шанс в молодежной команде.

Василий Чижов, спортивный директор ХК «Салават Юлаев»
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«Толпар» уже принял участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Сейчас проходят традиционные соревнования в Уфе, которые завершатся 27 августа. Старший тренер «Толпара» сформулировал задачу на сезон – побеждать в каждом матче. В новом сезоне количество игр для команд сократилось с 64 до 50.

Задачу успешного выступления в чемпионате никто не отменял. Команда ищет игру, руки никто не опускает. Договорились с ребятами, что только через совместную работу череда поражений закончится.

Владимир Потапов, старший тренер МХК «Толпар»
Пенальти
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