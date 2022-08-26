В Уфе прошла Всероссийская конференция «Как вылечить российскую медицину?»

Как вылечить российскую медицину? Обсуждали в Уфе на пресс-конференции представители партии «Справедливая Россия – За правду». В здравоохранении диагностируют кадровый дефицит и сокращение коек в стационарах в свете оптимизации.

Между тем в Башкортостане,  по сравнению с другими регионами, эсеровцы отмечают положительную динамику. Прозвучало, что в  последние годы в республике развернулась большая стройка  объектов здравоохранения.

По итогам  конференции был намечен дальнейший план работ на разрешение выявившихся проблем. Отметим, что такие собрания в  преддверие  выборов в сентябре представители «Справедливой России» проводят по всей стране.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ