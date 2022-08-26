В Уфе прошла Всероссийская конференция «Как вылечить российскую медицину?»

Как вылечить российскую медицину? Обсуждали в Уфе на пресс-конференции представители партии «Справедливая Россия – За правду». В здравоохранении диагностируют кадровый дефицит и сокращение коек в стационарах в свете оптимизации.
Между тем в Башкортостане, по сравнению с другими регионами, эсеровцы отмечают положительную динамику. Прозвучало, что в последние годы в республике развернулась большая стройка объектов здравоохранения.
По итогам конференции был намечен дальнейший план работ на разрешение выявившихся проблем. Отметим, что такие собрания в преддверие выборов в сентябре представители «Справедливой России» проводят по всей стране.