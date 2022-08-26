В Башкирии двое братьев угнали машину и попали в ДТП

Заявитель со своим знакомым ездил по делам. Внезапно с автомобилем что-то случилось, и приятели оставили его на обочине, рядом с домом, чтобы в дальнейшем починить. Машина стояла на месте несколько дней, пока одному из прохожих не пришла идея на нем покататься. После обнаружения находки сельчанин рассказал о ней своему родственнику, с которым они и совершили угон. Так как машина не была закрыта, злоумышленникам не составило труда ее завести и осуществить задуманное. Далеко уехать не получилось, попав по дороге в дорожно-транспортное происшествие подозреваемые бросили автомобиль в лесу. После этого сняли госномера, спрятали их в багажнике и скрылись с места преступления.

пресс-служба МВД по РБ