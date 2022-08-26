В Башкирии простились со старшим прапорщиком Денисом Павленко, погибшим в СВО на Украине

Вчера, 25 августа, в Стерлитамаке простились с 39-летним Денисом Павленко, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил мэр города Рустем Газизов.

Фото №1 - В Башкирии простились со старшим прапорщиком Денисом Павленко, погибшим в СВО на Украине

Терять близких всегда больно, эта боль несоизмерима ни с какой другой. Мы скорбим вместе с родного и близкого Дениса. Это огромная утрата для всех нас.

Рустем Газизов, мэр Стерлитамака

Мужчина родился 8 февраля 1983 года. После окончания средней школы №3 он поступил в Стерлитамакское техническое училище, после чего был призван на срочную службу в армию. Денис Павленко заключил контракт с Министерством обороны РФ и служил старшиной роты в Хабаровске.

В 2011 году выполнял задачи по обеспечению правопорядка и безопасности на Северо-Кавказе. В 2014 году приступил к службе по контракту в посёлке Алкино Чишминского района. Спустя три года его перевели в Пензенскую область, где он был старшиной зенитно-ракетного дивизиона.

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