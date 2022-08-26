В Башкирии простились со старшим прапорщиком Денисом Павленко, погибшим в СВО на Украине

В 2011 году выполнял задачи по обеспечению правопорядка и безопасности на Северо-Кавказе. В 2014 году приступил к службе по контракту в посёлке Алкино Чишминского района. Спустя три года его перевели в Пензенскую область, где он был старшиной зенитно-ракетного дивизиона.