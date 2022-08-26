В Уфе сотрудница ГИБДД с сыном избила любовницу мужа

41-летняя сотрудница ведомства приехала в гости к родителям в Туймазы. Когда она вернулась домой, в квартире обнаружила незнакомую женщину. Между ними завязался разговор, во время которого хозяйка квартиры набросилась на гостью с кулаками. Женщине решил помочь её 19-летний сын – он брызнул в лицо незнакомке перцовым баллончиком, после чего запер её в комнате.