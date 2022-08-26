В Уфе могут приостановить строительство новостройки на месте «А-Кафе»

Проблема точечных застроек на контроле у общественности и на уровне руководства республики. Застройка земельного участка, где ранее размещалось знаменитое кафе «Снежинка», а затем клуб «А-Кафе», конечно же, приведет к появлению очередного многоквартирного дома, что никак не украсит облик города. Это неправильно, когда каждый свободный участок земли, особенно в географическом и историческом центрах нашей столицы, превращают в очередное «спальное» место. Кроме того, идут судебные споры о законности выданного разрешения на использование земельного участка. Хотелось бы предостеречь граждан от ненадежных вложений.

Зульфия Гайсина, председатель Совет при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества