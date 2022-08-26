В Уфе могут приостановить строительство новостройки на месте «А-Кафе»

Администрация Уфы подала заявление в Арбитражный суд Башкирии с просьбой рассмотреть решение о предоставлении застройщику земельного участка на месте бывшего «А-Кафе». Разрешение может быть признано недействительным.
При этом ООО «Специализированный Застройщик «Проспект» уже начал предварительные работы по строительству новостроек. В частности, на территорию успели завезли спецтехнику.
Тем временем в некоторых СМИ появились рекламные публикации о скором возведении жилого комплекса на месте бывшего ресторана.
Потенциальные покупатели квартир в недостроенном жилом комплексе действительно рискуют остаться без жилья. Если Арбитражный суд подтвердит недействительность разрешения, то стройка прекратится. Однако судебное разбирательство может сильно затянуться, что приведёт к «заморозке» стройки и появлению сотен обманутых дольщиков.
Покупателей просят выдержать паузу и пока не принимать опрометчивых решений о покупке недвижимости. Перед покупкой квартиры стоит убедиться, что разрешение на строительство действующее. Это первый совет экспертов.
Второй совет: проверить – не стоит ли дом в перечне проблемных объектов. Список можно найти на сайте Госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ.
Третий совет: проверить застройщика на наличие имеющейся процедуры банкротства. Эту информацию можно найти на сайтах kad.arbitr.ru, bankrot. fedresurs.ru. Также нужно проверить ликвидации застройщика на сайте egrul.nalog.ru.
Четвёртый совет: попросить у компании застройщика пакет документов, которые подтверждают законность строительства. Также необходимо попросить договор, который покупателю впоследствии нужно будет подписать. Имея на руках пример такого договора, покупатель может обратиться за консультацией к юристу, работающему в данной сфере.
Пятый совет: не стоит покупать квартиру в доме, который нельзя увидеть своими глазами. Даже если все документы в порядке и юриста ничего не смущает, стоит самостоятельно съездить на стройплощадку. Тем более, не стоит покупать квартиру в доме, который существует только «на бумаге».