В Уфе могут приостановить строительство новостройки на месте «А-Кафе»

Администрация Уфы подала заявление в Арбитражный суд Башкирии с просьбой рассмотреть решение о предоставлении застройщику земельного участка на месте бывшего «А-Кафе». Разрешение может быть признано недействительным.

Фото №1 - В Уфе могут приостановить строительство новостройки на месте «А-Кафе»

При этом ООО «Специализированный Застройщик «Проспект» уже начал предварительные работы по строительству новостроек. В частности, на территорию успели завезли спецтехнику.

Тем временем в некоторых СМИ появились рекламные публикации о скором возведении жилого комплекса на месте бывшего ресторана.

Проблема точечных застроек на контроле у общественности и на уровне руководства республики. Застройка земельного участка, где ранее размещалось знаменитое кафе «Снежинка», а затем клуб «А-Кафе», конечно же, приведет к появлению очередного многоквартирного дома, что никак не украсит облик города. Это неправильно, когда каждый свободный участок земли, особенно в географическом и историческом центрах нашей столицы, превращают в очередное «спальное» место. Кроме того, идут судебные споры о законности выданного разрешения на использование земельного участка. Хотелось бы предостеречь граждан от ненадежных вложений.

Зульфия Гайсина, председатель Совет при главе РБ по правам человека и развитию институтов гражданского общества

Потенциальные покупатели квартир в недостроенном жилом комплексе действительно рискуют остаться без жилья. Если Арбитражный суд подтвердит недействительность разрешения, то стройка прекратится. Однако судебное разбирательство может сильно затянуться, что приведёт к «заморозке» стройки и появлению сотен обманутых дольщиков.

Фото №2 - В Уфе могут приостановить строительство новостройки на месте «А-Кафе»

Покупателей просят выдержать паузу и пока не принимать опрометчивых решений о покупке недвижимости. Перед покупкой квартиры стоит убедиться, что разрешение на строительство действующее. Это первый совет экспертов.

Второй совет: проверить – не стоит ли дом в перечне проблемных объектов. Список можно найти на сайте Госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ.

Третий совет: проверить застройщика на наличие имеющейся процедуры банкротства. Эту информацию можно найти на сайтах kad.arbitr.ru, bankrot. fedresurs.ru. Также нужно проверить ликвидации застройщика на сайте egrul.nalog.ru.

Фото №3 - В Уфе могут приостановить строительство новостройки на месте «А-Кафе»
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Четвёртый совет: попросить у компании застройщика пакет документов, которые подтверждают законность строительства. Также необходимо попросить договор, который покупателю впоследствии нужно будет подписать. Имея на руках пример такого договора, покупатель может обратиться за консультацией к юристу, работающему в данной сфере.

Пятый совет: не стоит покупать квартиру в доме, который нельзя увидеть своими глазами. Даже если все документы в порядке и юриста ничего не смущает, стоит самостоятельно съездить на стройплощадку. Тем более, не стоит покупать квартиру в доме, который существует только «на бумаге».

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