В Башкирии заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве супруги и двоих сыновей-инвалидов

Обвиняемый, из чувства неприязни к двоим своим 38-летним сыновьям, в связи с произошедшей ссорой и ранее неоднократно возникавшими бытовыми конфликтами, зашел к ним в комнату и ударил обоих мужчин ножом в область шеи. На шум выбежала 64-летняя супруга злоумышленника, и мужчина также нанес ей несколько ударов ножом в область шеи, головы и груди. Оба сына скончались на месте, а их мать скончалась в больнице. После содеянного обвиняемый скрываться от следствия не стал, а дождался приезда правоохранителей и сознался в содеянном. Погибшие мужчины являлись инвалидами I и II группы, поскольку имели проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

пресс-служба СУ СКР по РБ