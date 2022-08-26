В Башкирии мужчина проник в дом и угнал машину, чтобы доехать до дома
36-летняя жительница Иглинского района обратилась в полицию и сообщила об угоне ее автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Полицейские задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 23-летний житель Уфы, имеющий судимость.
По предварительным данным в Иглинском районе подозреваемый был в гостях. Выпив горячительные напитки, мужчина направился на поиски машины, чтобы добраться до Уфы. Однако не нашел ничего лучше, как влезть в чужой дом и угнать автомобиль. Проходя по улице, злоумышленник зашел в первый попавшийся дом. Он взломал замок и проник внутрь. Горожанину сразу же попались на глаза ключи от автомобиля, которые он и забрал, а также прихватил с собой и мобильный телефон. Открыв стоящий на улице автомобиль, угонщик скрылся с места преступления. В это время заявительница спала и обнаружила пропажу лишь утром.
пресс-служба МВД по РБ
В содеянном подозреваемый признался и вернул часть похищенного. 1 300 рублей он потратил на спиртные напитки. В настоящее время сотрудники полиции расследуют уголовные дела.