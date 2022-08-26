В Башкирии мужчина проник в дом и угнал машину, чтобы доехать до дома

По предварительным данным в Иглинском районе подозреваемый был в гостях. Выпив горячительные напитки, мужчина направился на поиски машины, чтобы добраться до Уфы. Однако не нашел ничего лучше, как влезть в чужой дом и угнать автомобиль. Проходя по улице, злоумышленник зашел в первый попавшийся дом. Он взломал замок и проник внутрь. Горожанину сразу же попались на глаза ключи от автомобиля, которые он и забрал, а также прихватил с собой и мобильный телефон. Открыв стоящий на улице автомобиль, угонщик скрылся с места преступления. В это время заявительница спала и обнаружила пропажу лишь утром.

пресс-служба МВД по РБ