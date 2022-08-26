В Башкирии трагически погиб 22-летний рабочий

1 июня в Башкирии трагически погиб 22-летний электросварщик. Гострудинспекция установила причины случившегося.
Один из слесарей и электросварщик, находясь на площадке высотой двенадцать метров, извлекали змеевики из водяного экономайзера и перемещали их при помощи лебедки на нижнюю площадку, где их принимали двое других работников. При вытаскивании очередного змеевика произошел его зацеп в общей пачке. При попытке это исправить электросварщика завалило пачкой змеевиков общим весом около трех тонн.
Молодой рабочий скончался сразу от полученных травм. Выяснилось, что документами не были определены меры безопасности при выполнении работ повышенной опасности. Работодателя обвинили в неудовлетворительной организации работ.