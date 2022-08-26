В Башкирии трагически погиб 22-летний рабочий

Один из слесарей и электросварщик, находясь на площадке высотой двенадцать метров, извлекали змеевики из водяного экономайзера и перемещали их при помощи лебедки на нижнюю площадку, где их принимали двое других работников. При вытаскивании очередного змеевика произошел его зацеп в общей пачке. При попытке это исправить электросварщика завалило пачкой змеевиков общим весом около трех тонн.