В Уфе на реке произошла утечка дизельного топлива

Накануне, 25 августа, на реке белой произошла утечка дизельного топлива. Управление гражданской защиты сообщает, что предполагаемый источник загрязнения был установлен.
Около четырёх часов дня поступила информация о том, что на реке Белой у дома №114 по улице Кемеровской произошла утечка дизельного топлива из судна. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Был установлен предполагаемый источник загрязнения. В результате инцидента на поверхности водоема выявлены разводы в виде радужной пленки, специалистами лаборатории ГБУ УГАК РБ взяты пробы воды в трех участках реки Белой. Уфимским линейным управлением МВД России на транспорте по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: УГЗ г. Уфы.