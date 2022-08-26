В Уфе на реке произошла утечка дизельного топлива

Накануне, 25 августа, на реке белой произошла утечка дизельного топлива. Управление гражданской защиты сообщает, что предполагаемый источник загрязнения был установлен.

Около четырёх часов дня поступила информация о том, что на реке Белой у дома №114 по улице Кемеровской произошла утечка дизельного топлива из судна. На место происшествия прибыли экстренные службы.