В Уфе стартовал волейбольный турнир «Мемориал Ульфата Мустафина»

Он проходит в рамках отраслевого года волейбола в республике. Решение назвать турнир в честь Ульфата Мустафина принял клуб «Урал». На посту главы администрации Уфы он уделял внимание не только профессиональному спорту, но также детскому и любительскому. По инициативе Мустафина в столице республики с 2019 года реализуется проект «Волейбол – в каждый двор».
В турнире принимают участие как профессиональные волейболисты из клуба Суперлиги «Урал», так и их младшие товарищи – игроки команды Высшей лиги «Тархан», «Беркуты Урала» и воспитанники уфимской спортивной школы № 34. Подопечные Юрия Лисицкого продолжают подготовку к новому сезону. Недавно уфимцы с бронзовыми медалями вернулись из Санкт-Петербурга. Там «Урал» успешно выступил на традиционном мемориале имени Платонова.