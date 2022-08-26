В Уфе стартовал волейбольный турнир «Мемориал Ульфата Мустафина»

 Он проходит в рамках отраслевого года волейбола в республике. Решение назвать турнир в честь Ульфата Мустафина принял клуб «Урал». На посту главы администрации Уфы он уделял внимание не только профессиональному спорту, но также детскому и любительскому. По инициативе Мустафина в столице республики с 2019 года реализуется проект «Волейбол – в каждый двор».

Очень важно было показать, что много команд есть в системе волейбольного клуба «Урал». Что волейбол развивается, начиная с самых маленьких возрастов,  до уровня Суперлиги. Сегодня в память об Ульфате Мансуровиче мы хотели показать вот эту систему.

Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан

 В турнире принимают участие как профессиональные волейболисты из клуба Суперлиги «Урал», так и их младшие товарищи – игроки команды Высшей лиги «Тархан», «Беркуты Урала» и воспитанники уфимской спортивной школы № 34. Подопечные Юрия Лисицкого продолжают подготовку к новому сезону. Недавно уфимцы с бронзовыми медалями вернулись из Санкт-Петербурга. Там «Урал» успешно выступил на традиционном мемориале имени Платонова.

У нас рабочее состояние. Тренировочный процесс идет после того как приехали с мемориала Платонова. Уделяем сейчас больше внимания техническим волейбольным качествам.

Юрий Лисицкий, главный тренер ВК «Урал»
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