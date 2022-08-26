В Уфе госпитализировали женщину и ребёнка, пострадавших в пожаре

Сегодня, 26 августа, в Уфе произошёл крупный пожар. МЧС по региону сообщает, что в инциденте есть пострадавшие.

Пожар зафиксирован в многоквартирном доме по улице Ленина. Огнём охватило двухкомнатную квартиру на втором этаже. Из зоны воздействия опасных факторов при помощи маски спасаемого эвакуировали 8 человек, ещё 15 жильцов эвакуировались самостоятельно. На место происшествия прибыли 28 человек личного состава и 8 единиц техники.