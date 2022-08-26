Депутат Госдумы Федот Тумусов допустил возможность изменения формата Дня знаний

Рост заболеваемости COVID-19 может отразиться на формате проведения Дня знаний. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Фото №1 - Депутат Госдумы Федот Тумусов допустил возможность изменения формата Дня знаний

Если темпы распространения коронавируса не остановятся, то вероятно, что 1 сентября школьники не смогут посетить праздник. Федот Тумусов отметил, что при негативном сценарии развития событий дистанционным обучением противоэпидемические меры могут не ограничиться.

«Если будет необходимо, то первым шагом будет перевод детей на дистанционное обучение. Но если будут катастрофические цифры заболеваемости, то придется принимать более жесткие меры. Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100-120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче» - сказал депутат.

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