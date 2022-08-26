Радий Хабиров предложил провести в Уфе стратегическую сессию для руководителей СПЧ регионов

Глава Башкортостана предложил организовать в Уфе стратегическую сессию для руководителей региональных советов по правам человека. Сегодня Радий Хабиров провел рабочую встречу с советником Владимира Путина, председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Валерий Фадеев приехал в республику для  участия в заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.

На обложке изображен князь Олег, на мече его зашифровано слово «долой», а ниже – ВКП, то есть Всесоюзную коммунистическую партию. Эти тетради были напечатаны сторонниками Троцкого в типографии «Светоч». Председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева знакомят с выставкой, посвященной увековечению памяти жертв политических репрессий начиная с 20-х по 50-е годы прошлого столетия.

Здесь есть очень интересные документы, это постановления, обращения к народу. Когда начиналось с обращения, что сперва регистрация всех капиталистов, потом изъятие всех церковных ценностей, закрытие всех церковных домов, молитвенных домов, мечетей.

Залия Иванова, начальник отдела обеспечения и сохранности архивного фонда Национального архива Республики Башкортостан

Наша страна пережила в своем историческом развитии  много разных событий, одним из наиболее трагичных являются политические репрессии. Очень важно знать и помнить об этом драматичном периоде нашей истории, отметил советник Президента России во время возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий в Уфе. Также, по словам Валерия Фадеева, необходимо открывать архивы с документами той поры, чтобы молодое поколение знало историческую правду из первоисточников.

Фото №1 - Радий Хабиров предложил провести в Уфе стратегическую сессию для руководителей СПЧ регионов

Мы великий народ, великая страна, но у нас были и драматические, и трагические страницы и их нельзя вычеркивать, это урок на будущее, урок будущим поколениям. Чем сильнее народ, тем меньше он боится собственной истории – мы не должны бояться собственной истории.

Валерий Фадеев, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека

Сегодня же состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, итоги которого Глава Башкортостана обсудил с Валерием Фадеевым во время их рабочей встречи.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии

Важно, что наша совместная работа направлена на формирование здорового патриотического климата в стране. В России открывают государственные архивы, чтобы жители могли из первоисточников узнать о судьбе своих родных, пострадавших в годы политических репрессий. Башкортостан, как и весь Советский Союз, не обошла стороной эта тяжёлая история. Мы увековечиваем память о репрессированных земляках, присваивая их имена учебным заведениям. Планируем открыть в Уфе Музей возвращённых имён.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана предложил провести в Уфе стратегическую сессию для руководителей региональных советов по правам человека, чтобы поделиться успешными практиками и обменяться опытом с коллегами-правозащитниками из других регионов. Валерий Фадеев в свою очередь предложил использовать возможности Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека для проведения дискуссий по ключевым темам региональной политики, инициирования изменений в законодательство страны.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями