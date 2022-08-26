Радий Хабиров предложил провести в Уфе стратегическую сессию для руководителей СПЧ регионов

Мы великий народ, великая страна, но у нас были и драматические, и трагические страницы и их нельзя вычеркивать, это урок на будущее, урок будущим поколениям. Чем сильнее народ, тем меньше он боится собственной истории – мы не должны бояться собственной истории.

Валерий Фадеев, председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека