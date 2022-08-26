Радий Хабиров предложил провести в Уфе стратегическую сессию для руководителей СПЧ регионов

Глава Башкортостана предложил организовать в Уфе стратегическую сессию для руководителей региональных советов по правам человека. Сегодня Радий Хабиров провел рабочую встречу с советником Владимира Путина, председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Валерий Фадеев приехал в республику для участия в заседании межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.
На обложке изображен князь Олег, на мече его зашифровано слово «долой», а ниже – ВКП, то есть Всесоюзную коммунистическую партию. Эти тетради были напечатаны сторонниками Троцкого в типографии «Светоч». Председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева знакомят с выставкой, посвященной увековечению памяти жертв политических репрессий начиная с 20-х по 50-е годы прошлого столетия.
Наша страна пережила в своем историческом развитии много разных событий, одним из наиболее трагичных являются политические репрессии. Очень важно знать и помнить об этом драматичном периоде нашей истории, отметил советник Президента России во время возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий в Уфе. Также, по словам Валерия Фадеева, необходимо открывать архивы с документами той поры, чтобы молодое поколение знало историческую правду из первоисточников.
Сегодня же состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, итоги которого Глава Башкортостана обсудил с Валерием Фадеевым во время их рабочей встречи.
Глава Башкортостана предложил провести в Уфе стратегическую сессию для руководителей региональных советов по правам человека, чтобы поделиться успешными практиками и обменяться опытом с коллегами-правозащитниками из других регионов. Валерий Фадеев в свою очередь предложил использовать возможности Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека для проведения дискуссий по ключевым темам региональной политики, инициирования изменений в законодательство страны.