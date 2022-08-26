Реконструкцию парка Нефтехимиков в Уфе намерены завершить до конца года

Благоустройство уфимского парка Нефтехимиков приурочено к 450-летнему юбилею Уфы. Сегодня с ходом работ ознакомился глава республики. Радий Хабиров прошелся по новеньким тропинкам, осмотрел, как ведутся работы по озеленению, и пообщался с местными жителями.
История, как говорится, повторяется. В 1947 году в основание парка Нефтехимиков был заложен первый камень. И вот спустя 75 лет здесь вновь кипят строительные работы. С тем, как проходит реконструкция одного из старшейших уфимских мест отдыха, ознакомился Радий Хабиров. Глава республики отметил, что здесь должно быть не только красиво и интересно для людей разного возраста, но и безопасно.
В послевоенные годы парк строился, что называется, народными силами: руками детей, комсомольцев и трудящихся. И поначалу он назывался садом Победы. С годами менялись названия и наполнение – здесь был и летний кинотеатр, и даже парашютная вышка. А расположенный на территории парка стадион «Строитель» несколько десятилетий был центром мирового спидвея.
Несмотря на богатую и многолетнюю историю, в 90-е парк пришел в запустение. Многие аттракционы и скульптуры обветшали, а люди ходили сюда скорее по привычке. И вот теперь власти намерены вдохнуть в парк новую жизнь, сделав его очередной изюминкой на карте Уфы. По проекту в парке должны появиться сеть прогулочных дорожек и велотрек, спортплощадка с резиновым покрытием и тренажерами, современная детская игровая зона и не только.
Во время осмотра глава республики пообщался с местными жителями, которые пристально наблюдают за реконструкцией парка. Именно их мнение стало решающим в ходе голосования за выбор места благоустройства. Пожелания жителей учитывались и при разработке концепции.
Горожане выразили Радию Хабирову слова благодарности за то внимание, которое он уделяет созданию комфортных городских пространств, в том числе и в северной части Уфы. В ответ Радий Хабиров поблагодарил за обратную связь. По его словам, реконструкцию планируют завершить к 15 ноября. В следующем году должен начаться второй этап: строители благоустроят площадь перед ДК «Нефтехимиков» и сквер перед восьмой больницей. Недаром Уфа признана одним из трёх самых зелёных городов-миллионников страны. Власти намерены пойти еще дальше, сделав ее столицей парков России.