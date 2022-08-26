Реконструкцию парка Нефтехимиков в Уфе намерены завершить до конца года

Благоустройство уфимского парка Нефтехимиков приурочено к 450-летнему юбилею Уфы. Сегодня с ходом работ ознакомился глава республики. Радий Хабиров прошелся по новеньким тропинкам, осмотрел, как ведутся работы по озеленению, и пообщался с местными жителями.

История, как говорится, повторяется. В 1947 году в основание парка Нефтехимиков был заложен первый камень. И вот спустя 75 лет здесь вновь кипят строительные работы. С тем, как проходит реконструкция одного из старшейших уфимских мест отдыха, ознакомился Радий Хабиров. Глава республики отметил, что здесь должно быть не только красиво и интересно для людей разного возраста, но и безопасно.

Здесь живет большое количество работников, которые трудятся на наших нефтеперерабатывающих заводах, на УМПО, наши трудовые люди. Мы об этом очень задумались и именно сюда вливаем много энергии и много средств. Эти работы дорогие, очень большие деньги сюда идут, все это на десятилетия. 170 крупномеров мы посадим сразу, после этого город пусть каждый год делает акцию и сажает. Вот эту часть, где мы идем, слева, надо убирать. Мы сделаем габионы – каменные тумбы, и будет очень эстетично. Я с сыном иногда приезжаю в «Первомайский», и сюда теперь тоже будем ездить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В послевоенные годы парк строился, что называется, народными силами: руками детей, комсомольцев и трудящихся. И поначалу он назывался садом Победы. С годами менялись названия и наполнение – здесь был и летний кинотеатр, и даже парашютная вышка. А расположенный на территории парка стадион «Строитель» несколько десятилетий был центром мирового спидвея.

Несмотря на богатую и многолетнюю историю, в 90-е парк пришел в запустение. Многие аттракционы и скульптуры обветшали, а люди ходили сюда скорее по привычке. И вот теперь власти намерены вдохнуть в парк новую жизнь, сделав его очередной изюминкой на карте Уфы. По проекту в парке должны появиться сеть прогулочных дорожек и велотрек, спортплощадка с резиновым покрытием и тренажерами, современная детская игровая зона и не только.

Ключевая идея парка – это дендропарк, прогулочная зона. У нас в Черниковке уже есть зона активности – парк «Первомайский», им мы решили в парке Нефтехимиков сделать упор на озеленение и прогулочную зону, поскольку тут много мам. Очень большое сообщество собаководов, а потому у нас будет площадка для выгула, будут тихие зоны – ротонда, небольшая беседка и шахматный клуб. Лариса Степанова, автор проекта, главный архитектор ООО «Генпроект»

Здесь именно такое место рекреационного отдыха, спокойная парковая зона, место отдыха для жителей близлежащих домов и остальных горожан. Альберт Маликов, глава администрации Орджоникидзевского района г. Уфы

Во время осмотра глава республики пообщался с местными жителями, которые пристально наблюдают за реконструкцией парка. Именно их мнение стало решающим в ходе голосования за выбор места благоустройства. Пожелания жителей учитывались и при разработке концепции.