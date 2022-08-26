В МинЖКХ Башкирии прокомментировали новую систему оплаты коммуналки на общедомовые нужды

Оплачивать долги соседей придется жителям многоквартирных домов с введением новой системы расчета за содержание общедомового имущества. С 1 сентября расходы на потребленные сверх нормы ресурсы поделят на всех собственников квартир. В связи с этим глава МинЖКХ Ирина Голованова призывает как можно быстрее провести общее собрание жильцов, чтобы уже сейчас определить, сколько в среднем потребляет ваш дом ежемесячно, и вместе искать способы сокращения расходов.
На выбор собственникам предлагаются разные варианты оплаты. Можно будет вносить платежи ежемесячно либо ждать перерасчета по итогам всего года. Но в этом случае придется платить единовременно за все 12 месяцев. Такой способ будет автоматически применен к домам, которые не предоставили протоколы собраний.
Чтобы суммы в квитанциях в графе за содержание общедомового имущества резко не возросли, в МинЖКХ призывают собственников жилья препятствовать несанкционированному подключению к сетям электро- и водоснабжения, своевременно передавать показания индивидуальных приборов учета и сообщать о наличии так называемых «резиновых» квартир, где прописан один человек, а по факту проживает гораздо больше.