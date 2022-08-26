В МинЖКХ Башкирии прокомментировали новую систему оплаты коммуналки на общедомовые нужды

Оплачивать долги соседей придется жителям многоквартирных домов с введением новой системы расчета за содержание общедомового имущества. С 1 сентября расходы на потребленные сверх нормы ресурсы поделят на всех собственников квартир. В связи с этим глава МинЖКХ Ирина Голованова призывает как можно быстрее провести общее собрание жильцов, чтобы уже сейчас определить, сколько в среднем потребляет ваш дом ежемесячно, и вместе искать способы сокращения расходов.

На выбор собственникам предлагаются разные варианты оплаты. Можно будет вносить платежи ежемесячно либо ждать перерасчета по итогам всего года. Но в этом случае придется платить единовременно за все 12 месяцев. Такой способ будет автоматически применен к домам, которые не предоставили протоколы собраний.

Если жители на собрании примут решение, оформят протокол, то можно выбрать два варианта оплаты: по факту ежемесячно, или УК выведет среднемесячную сумму и будет начислять каждый месяц, а в конце года будет произведен перерасчет в соответствии с действительными расходами. Ирина Голованова и.о. министра ЖКХ Республики Башкортостан