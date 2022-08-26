12 врачей из Башкортостана стали победителями всероссийского конкурса

Комиссия Министерства здравоохранения определила лучших медиков в различных специальностях. Среди них те, кто помогает появиться на свет, не дает сердцу остановиться или быстрее всех приходит на помощь. А есть профессия, от которой зависит, будет ли весь этот процесс работать.

На этих кадрах главные принципы работы реабилитолога – поддержать пациента и словом, и делом. С помощью этой технологии врачи возвращают координацию. Лодка на экране контролируется движением тела. У больных могут опуститься руки, а вот врач, говорит невролог Гульназ Булякова, себе такого позволить не может. Она ставит пациентов на ноги в прямом и переносном смысле.

Шаг за шагом они идут к тому, чтобы Мария Павловна смогла пройтись уже самостоятельно. В отделение Гульназ Буляковой попадают пациенты с тяжёлыми нарушениями, последствиями инсульта, травмами головы, позвоночника. Ещё одну награду как признание Гульназ получила на всероссийском конкурсе в номинации «Лучший врач-реабилитолог».

Непривычные для глаз пациентов костюмы уже не кажутся устрашающими. Вместе с коллегами Гульназ Грицаенко делала всё, чтобы у больных не было страха, хотя страшно поначалу было самим. Гульназ Грицаенко была в первой вахте среди закрытых в РКБ медиков, а после возглавила ковид-госпиталь на базе больницы. Защитный костюм за эти два года она надевала чуть ли не чаще, чем белый халат. В «красной зоне» ей приходилось быть не просто врачом, но и близким человеком для пациентов. Особенно сильна связь с теми, кого отвоевали у смерти. Минздрав России признал Гульназ Грицаенко «Лучшим терапевтом» страны.

В медицине есть и специальности, которые пациентам не видны. Качество и слаженность работы во многом зависит от методистов. Многозадачность – одно из главных качеств Гузель Глимшиной. В прошлом – педиатр, сейчас – врач-эксперт, организующий процесс оказания медпомощи, анализ, сбор статистики, разработку плана развития больницы. В её работе много цифр, но специальность не ограничивается сухими отчётами. В начале пандемии Гузель Глимшина занималась организацией потоков пациентов, а сейчас участвует в разработке программ.