В Уфе завершился мемориал Ульфата Мустафина по волейболу

Состязание проходит в рамках отраслевого года волейбола в республике. Решение назвать турнир в честь Ульфата Мустафина принял клуб «Урал». На посту главы администрации Уфы он уделял внимание не только профессиональному спорту, но и детскому и любительскому. По инициативе Мустафина в столице республики с 2019 года реализуется проект «Волейбол – в каждый двор». Ранее в столице республики прошли соревнования среди школьников. Задача участников этого турнира – подготовиться к предстоящему сезону.