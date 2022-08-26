В Уфе завершился мемориал Ульфата Мустафина по волейболу

В турнире приняли участие команды спортшколы №34, «Беркуты Урала», стерлитамакский «Тархан» и «Урал». Таким образом, в соревнованиях были представлены все коллективы системы уфимского клуба.

Состязание проходит в рамках отраслевого года волейбола в республике. Решение назвать турнир в честь Ульфата Мустафина принял клуб «Урал». На посту главы администрации Уфы он уделял внимание не только профессиональному спорту, но и детскому и любительскому. По инициативе Мустафина в столице республики с 2019 года реализуется проект «Волейбол – в каждый двор». Ранее в столице республики прошли соревнования среди школьников. Задача участников этого турнира – подготовиться к предстоящему сезону.

Нам это очень важно, потому что 3,5 года назад была поставлена задача Радием Фаритовичем уделить внимание подготовке собственного резерва. И этот турнир – это и есть смотрины проделанной работы за 3,5 года.

Валерий Багметов, президент ВК «Урал»
Фото №1 - В Уфе завершился мемориал Ульфата Мустафина по волейболу

По результатам всех встреч определили лучших игроков турнира. Лучшим блокирующим стал Александр Гуцалюк. В нападении выделили Романа Поталюка, а MVP турнира признали аргентинского легионера «Урала»  Максимилиано Каванна. По итогам показательных матчей  кубок мемориала Ульфата Мустафина  достался уфимскому «Уралу». 

На турнире произошло общение, мы делились опытом, и другие команды тоже от нас, наверное, что-то переняли, какой-то опыт.

Егор Феоктистов, капитан ВК «Урал»
Акции БСТ
Пенальти