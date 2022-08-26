В Уфе прошла самая массовая в истории республики pump-тренировка

В Уфе установили рекорд – в столице Башкортостана прошла самая массовая тренировка pump в истории республики. На открытом воздухе в «Арт-квадрате» собралось почти полторы сотни любителей фитнеса. Принять участие в тренировке мог любой желающий.  Pump – это вид силового тренинга.

Занятия проходят под динамичную музыку. Это направление набирает популярность за атмосферу, драйв и эффективность в избавлении от лишних килограммов. Тренировка подходит и мужчинам, и женщинам любого возраста. Главный и единственный инвентарь – специальная штанга, вес которой каждый может регулировать самостоятельно, подбирая наиболее комфортный для себя.

Установили рекорд на 2150 комплектов. Я думаю, сейчас все Поволжье будет в легком шоке.

Денис Кощеев, фитнес-тренер
Фото №1 - В Уфе прошла самая массовая в истории республики pump-тренировка

Второе дыхание открывается, когда смотришь на всю эту атмосферу. Заряжаешься ею и работаешь, работаешь и работаешь.

Юлия Богдан
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