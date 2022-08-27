Герой России Минигали Шаймуратов: боевой путь легендарного комдива

Его помнит старшее поколение, его знают потомки фронтовиков. Минигали Мингазович Шаймуратов. Он был рождён для славы. Уроженец деревни Биштяки Кармаскалинского района – сейчас этот населенный пункт переименован в Шаймуратово – повзрослел ещё до своего совершеннолетия. После смерти матери в 16 лет ушел работать матросом на пароход «Урал». А уже в годы Гражданской войны проявил себя как талантливый командир. В военной академии освоил немецкий, китайский, казахский и уйгурский, при этом понимал английский и французский языки. Эти способности сыграли большую роль в становлении его как разведчика. Работал в Турции и Китае. Разрабатывал стратегические операции, и данный опыт позже оказался полезен при формировании 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
Великая Отечественная война была битвой бронемашин и моторов. И, казалось бы, у конницы против тяжёлой техники нет шансов. Но именно кавалеристы могли молниеносно обойти врага и нанести удар, когда противники ждали этого меньше всего. При этом Минигали Шаймуратов был одним из немногих генералов, который не просто находился на передовой, а принимал личное участие в боях. Мужество и отвага полководца передались его бойцам. В результате 78 воинов Башкавдивизии стали Героями Советского Союза, пятёро – полными кавалерами Ордена Славы, а ещё свыше 3800 человек получили различные боевые награды. Такого количества награждённых не было ни в одном соединении Красной Армии до конца войны. Сам же генерал пал смертью храбрых, освобождая Донбасс в феврале 43-го.
На протяжении десятилетий, несмотря на все усилия однополчан Шаймуратова и жителей республики, подвиг командира 112-й Башкавдивизии оставался непризнанным официально. И лишь после того, как эту историю взял под контроль Глава Башкортостана, удалось восстановить историческую справедливость. Радий Хабиров встретился с Президентом России Владимиром Путиным и передал просьбу миллионов жителей нашей республики. Для самого руководителя региона это было личной ответственностью перед памятью народа.
30 марта 2020 года, спустя 77 лет после смерти генерала Шаймуратова, награда всё же нашла героя. Указом Президента России Владимира Путина Минигали Мингазовичу присвоили звание Героя России. Посмертно.
В масштабное празднование исторической справедливости 9 мая 2020 года вмешалась пандемия, поэтому зрителей на Советской площади в этот день не было. Но миллионы людей следили за прямой трансляцией на телеканале БСТ. В мельчайших деталях можно было увидеть и звезду Героя России, и то, как Радий Хабиров передаёт награду на вечное хранение в Национальный музей Республики Башкортостан. Стенд с золотой звездой установили рядом с боевым знаменем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, с котором наша конница прошла от Дона до Эльбы.
И кто бы мог подумать, что спустя 77 лет после победного мая нацизм вновь поднимет голову и вновь башкирские воины вместе с боевыми братьями со всей страны встанут на защиту своей Родины, как в годы Великой Отечественной её защищали фронтовики. Под знаменем Минигали Шаймуратова собрался батальон, названный в честь Героя России. Второму воинскому соединению присвоено имя ещё одного героя Александра Достовалова. У многих бойцов за плечами не только срочная служба, но и работа в горячих точках. Северный Кавказ, Сирия. Некоторые побывали в зоне проведения специальной военной операции на Украине. И возвращаются вновь уже в составе башкирских батальонов.
Немало и тех, для кого военное дело – не просто работа.
Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России уже освободили территорию ЛНР от неонацистов, которые держали в страхе местных жителей долгие 8 лет. Многие ополченцы смогли вернуться в свои дома и впервые с 2014 года увидеть родных.
Один из них – боец с позывным «Князь». В мирное время работал преподавателем в техникуме города Рубежное. И хотя учил основам безопасности жизнедеятельности, хорошо знает и историю. Говорит, что в Донбасс вновь освобождают по тому же пути, как в годы Великой Отечественной шли башкирские кавалеристы.
Памятник Герою России Минигали Шаймуратову уже со звездой Героя России на груди установили жители Башкортостана и Луганской Народной Республики. На Высоте Бессмертия, вблизи деревни Штеровка. Именно здесь 23 февраля 1943 года получил смертельное ранение командир Башкавдивизии, когда конница выходила из рейда по тылам противника. Шаймуратов мог спастись, но вместо этого приказал бойцам вынести знамя из окружения. А сам принял последний бой.
Сейчас на месте гибели Минигали Шаймуратова установлена памятная доска, и уроженцы Башкортостана, приехав в Луганскую Народную Республику, стараются непременно попасть сюда. Врачи из башкирского медицинского десанта, которые оказывают помощь жителям Краснолучского района ЛНР, тоже не смогли остаться в стороне.
Генерал вместе со своими боевыми товарищами похоронен в братской могиле в городе Петровское. Это в нескольких километрах от Штеровки. Здесь также установлен мемориал. Местные жители чтят память своих защитников. Во время каждого визита в Луганскую Народную Республику сюда обязательно приезжает и Глава Башкортостана Радий Хабиров, чтобы возложить цветы на могилу героев.
Школа №22 имени Героя России Минигали Шаймуратова в городе Петровское построена в 1934 году. Крыша протекала, зимой старые окна уже не удерживали тепло. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова в образовательном учреждении начался капитальный ремонт, в ЛНР потянулись гуманитарные колонны со строительными материалами. На сегодняшний день они уже сделали 25 кругов и привезли более 2200 тонн груза. После открытия школа имени Шаймуратова станет самой современной и оснащённой в Луганской Народной Республике.
Прах комдива Шаймуратова навсегда останется в братской могиле на Донбассе, где он похоронен со своими однополчанами. На Родину вернулась лишь горсть земли с места гибели Минигали Мингазовича. Гильзу от артиллерийского снаряда землей с мемориалов воинам Башкортостана также помогли наполнить жители республики. Акция прошла весной 2022 года.
Этот снаряд никогда не выстрелит. Его миссия была в другом – отдать дань памяти погибшим солдатам. Радий Хабиров принял участие в церемонии закладки гильзы в основание памятника Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе.
Память о воинах 112-й Башкавдивизии и ее командире Минигали Мингазовиче живет не только в мемориалах, названиях населённых пунктов, улиц, школ. С декабря 2019 года в Башкортостане учрежден Орден генерала Шаймуратова. Награда вручается за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, при охране общественного порядка. А в 2020 году в школах Башкортостана открылись классы имени Героя России Минигали Шаймуратова. И попасть в них непросто. В школьниках воспитывают чувство патриотизма на примере кавалеристов, уважение к истории своей страны. Готовят к службе в армии, а с началом учебного года введут уроки по верховой езде.
1 сентября в школах республики откроются ещё 78 шаймуратовских классов, в которых будут обучаться 500 детей. Потомки Салавата, которые, как и Герой России Минигали Мингазович, и его легендарная кавалерия, никогда не отступят.