Герой России Минигали Шаймуратов: боевой путь легендарного комдива

Его помнит старшее поколение, его знают потомки фронтовиков. Минигали Мингазович Шаймуратов. Он был рождён для славы. Уроженец деревни Биштяки Кармаскалинского района – сейчас этот населенный пункт переименован в Шаймуратово – повзрослел ещё до своего совершеннолетия. После смерти матери в 16 лет ушел работать матросом на пароход «Урал». А уже в годы Гражданской войны проявил себя как талантливый командир. В военной академии освоил немецкий, китайский, казахский и уйгурский, при этом понимал английский и французский языки. Эти способности сыграли большую роль в становлении его как разведчика. Работал в Турции и Китае. Разрабатывал стратегические операции, и данный опыт позже оказался полезен при формировании 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Великая Отечественная война была битвой бронемашин и моторов. И, казалось бы, у конницы против тяжёлой техники нет шансов. Но именно кавалеристы могли молниеносно обойти врага и нанести удар, когда противники ждали этого меньше всего. При этом Минигали Шаймуратов был одним из немногих генералов, который не просто находился на передовой, а принимал личное участие в боях. Мужество и отвага полководца передались его бойцам. В результате 78 воинов Башкавдивизии стали Героями Советского Союза, пятёро – полными кавалерами Ордена Славы, а ещё свыше 3800 человек получили различные боевые награды. Такого количества награждённых не было ни в одном соединении Красной Армии до конца войны. Сам же генерал пал смертью храбрых, освобождая Донбасс в феврале 43-го.

На протяжении десятилетий, несмотря на все усилия однополчан Шаймуратова и жителей республики, подвиг командира 112-й Башкавдивизии оставался непризнанным официально. И лишь после того, как эту историю взял под контроль Глава Башкортостана, удалось восстановить историческую справедливость. Радий Хабиров встретился с Президентом России Владимиром Путиным и передал просьбу миллионов жителей нашей республики. Для самого руководителя региона это было личной ответственностью перед памятью народа.

И вы знаете, мы подготовились, подготовили его биографию. Я хорошо помню, что когда рассказывал Владимиру Владимировичу, у него в глазах был неподдельный интерес к личности генерала Шаймуратова. И вот тогда я понял, что мы, наверное, этого добьемся. И Владимир Владимирович уже тогда поддержал это решение. Соответствующее поручение дал кадровым, наградным службам. У каждого своё к этому, вот у меня тут много личного. Потому что я, когда уже взрослым был, прочитал и узнал о нём, я понял, что это удивительный человек. Это наша гордость на самом деле. Это крупный военный начальник с очень трагической судьбой. И одновременно с очень интересной судьбой. И для нас, для Башкортостана, это одна из самых крупных и ярких фигур. И очень справедливо, что такую награду спустя многие-многие годы он получил. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

30 марта 2020 года, спустя 77 лет после смерти генерала Шаймуратова, награда всё же нашла героя. Указом Президента России Владимира Путина Минигали Мингазовичу присвоили звание Героя России. Посмертно.

В масштабное празднование исторической справедливости 9 мая 2020 года вмешалась пандемия, поэтому зрителей на Советской площади в этот день не было. Но миллионы людей следили за прямой трансляцией на телеканале БСТ. В мельчайших деталях можно было увидеть и звезду Героя России, и то, как Радий Хабиров передаёт награду на вечное хранение в Национальный музей Республики Башкортостан. Стенд с золотой звездой установили рядом с боевым знаменем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, с котором наша конница прошла от Дона до Эльбы.

Я честно скажу, для меня один из самых важных моментов в жизни был, когда я нёс Звезду Героя сюда на вечное хранение в музей. Потому что мне судьба генерала Шаймуратова всегда была очень интересна. Очень трагическая и очень яркая судьба. У меня было две задачи, я их для себя сформировал: первое – чтобы ему всё-таки было присвоено звание героя, чего мы вместе со всей республикой добились и предыдущими поколениями. Потому это было стремлением, чаяньем нескольких поколений башкортостанцев. Поэтому мы безмерно благодарны нашему президенту. И вторая у меня мысль была: вы знаете, как-то я думал, что он там, на чужбине где-то, так сиротливо находится. И если есть такая возможность, его как-то перевезти сюда, чтобы он на Родине покоился. Как говорится, дома. Но когда я приезжал в Луганскую Народную Республику, я довольно подробно общался и с местными жителями, которые рассказывали, передавали из уст в уста, там и пожилые люди есть, которые ещё помнят те события. Но совершенно очевидно, что он захоронен в братской могиле. Поэтому, конечно, прах трогать нельзя. Поэтому мы приняли решение, что будем ездить туда, на место его гибели, на место его захоронения, и отдавать дань уважения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И кто бы мог подумать, что спустя 77 лет после победного мая нацизм вновь поднимет голову и вновь башкирские воины вместе с боевыми братьями со всей страны встанут на защиту своей Родины, как в годы Великой Отечественной её защищали фронтовики. Под знаменем Минигали Шаймуратова собрался батальон, названный в честь Героя России. Второму воинскому соединению присвоено имя ещё одного героя Александра Достовалова. У многих бойцов за плечами не только срочная служба, но и работа в горячих точках. Северный Кавказ, Сирия. Некоторые побывали в зоне проведения специальной военной операции на Украине. И возвращаются вновь уже в составе башкирских батальонов.

Были мы в Сумском направлении, в Киевском направлении. Заходил я в составе 30-й мотострелковой бригады. Решил вернуться, потому что не могу в стороне стоять. Уже имеется опыт. И что умею, уже могу другим показать и рассказать. Позывной «Шмель»

Я вот по глазам уже вижу наших ребят, глаза горят прямо, уже рвутся в бой. Поэтому с каждым днём у нас боевой дух всё выше и выше. Победа будет за нами. Позывной «Талпан»

Немало и тех, для кого военное дело – не просто работа.

Четвертое поколение десантников. Это дед, старая школа десантная, батя Сугроб у меня, я Сугроб-младший, взял с его позволения его позывной. Дядька тоже служил. Это у нас в поколениях, в роду заложено – быть бойцами, быть воинами, защищать нашу страну.

Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России уже освободили территорию ЛНР от неонацистов, которые держали в страхе местных жителей долгие 8 лет. Многие ополченцы смогли вернуться в свои дома и впервые с 2014 года увидеть родных.

Один из них – боец с позывным «Князь». В мирное время работал преподавателем в техникуме города Рубежное. И хотя учил основам безопасности жизнедеятельности, хорошо знает и историю. Говорит, что в Донбасс вновь освобождают по тому же пути, как в годы Великой Отечественной шли башкирские кавалеристы.

Настолько интересно, что маршрут не только напоминает, а словно копирован. И вот вы знаете, мы, даже когда у нас день освобождения Чернухинско-Дебальцевской операции, это считается как на маленький Сталинград, мы собираемся и обязательно посещаем памятник башкирам. И вспоминаем про это. Потому что это и вдохновляло нас на победу. Это давало нам сил, когда казалось, уже так тяжело, сил нет, а мы брали и побеждали в тот момент противника, который превосходил нас и в численном составе, и в вооружении. Мы штурмовали подразделения, которые на много раз нас численно превосходили. Хотя должно было быть наоборот, но мы брали и побеждали. Потому что правда на нами. Позывной «Князь», подполковник народной милиции ЛНР

Памятник Герою России Минигали Шаймуратову уже со звездой Героя России на груди установили жители Башкортостана и Луганской Народной Республики. На Высоте Бессмертия, вблизи деревни Штеровка. Именно здесь 23 февраля 1943 года получил смертельное ранение командир Башкавдивизии, когда конница выходила из рейда по тылам противника. Шаймуратов мог спастись, но вместо этого приказал бойцам вынести знамя из окружения. А сам принял последний бой.

Это было 22 февраля 1943 года. Шаймуратов вызвал меня к себе и сказал: «Лейтенант Валеев, приказываю вынести знамя из окружения в целости и сохранности. В районе 12 часов ночи обмотал знамя вокруг пояса, я вместе с 30 бойцами, не ввязываясь в бой, вышел из окружения. И 24 февраля я вручил знамя заместителю командира дивизии Белову. Белов объявил мне благодарность за вынос знамени. А также сообщил, что погиб генерал Шаймуратов. Собственными руками я вручил вот это самое знамя Белову. Бакий Валеев, командир разведчиков 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

Сейчас на месте гибели Минигали Шаймуратова установлена памятная доска, и уроженцы Башкортостана, приехав в Луганскую Народную Республику, стараются непременно попасть сюда. Врачи из башкирского медицинского десанта, которые оказывают помощь жителям Краснолучского района ЛНР, тоже не смогли остаться в стороне.

Это, безусловно, знаковое место для всех жителей Башкирии, для всех представителей башкирского народа. Мы очень рады, что смогли здесь побывать. Большое спасибо администрации, что привезли нас сюда, показали это место. Дали возможность возложить цветы. Мы счастливы и горды нашим земляком, который тогда, в 1943-м, не посрамил честь Башкирии, ну и мы сейчас со своей стороны стараемся, работаем, помогаем людям. Посещение этого места, безусловно, вдохновило нас. Елена Шорина, врач Республиканской клинической больницы им. Г. Куватова

Генерал вместе со своими боевыми товарищами похоронен в братской могиле в городе Петровское. Это в нескольких километрах от Штеровки. Здесь также установлен мемориал. Местные жители чтят память своих защитников. Во время каждого визита в Луганскую Народную Республику сюда обязательно приезжает и Глава Башкортостана Радий Хабиров, чтобы возложить цветы на могилу героев.

Это памятное место, я много про него наслышан. Очень здесь волнительно стоять, всё-таки это действительно национальный герой. И мы сюда хотели попасть давно, ещё со дня приезда. И советую многим, кто неравнодушен к таким местам, посетить его. Потому что здесь действительно очень красиво, и оно вызывает определенные эмоции. Рафаэль Кутдусов, врач-кардиолог Республиканского кардиоцентра

Школа №22 имени Героя России Минигали Шаймуратова в городе Петровское построена в 1934 году. Крыша протекала, зимой старые окна уже не удерживали тепло. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова в образовательном учреждении начался капитальный ремонт, в ЛНР потянулись гуманитарные колонны со строительными материалами. На сегодняшний день они уже сделали 25 кругов и привезли более 2200 тонн груза. После открытия школа имени Шаймуратова станет самой современной и оснащённой в Луганской Народной Республике.

Мы надеемся, что к началу учебного года это всё будет готово. Потому что много людей работают, и работы ведутся очень быстро. Очень качественно. Наши местные жители ходят с удивлением смотреть, как работают строители. Мы горячо признательны главе республики Радию Фаритовичу лично, и всем, кто его представляет, кто к нам приезжает. Вообще всему народу Башкортостана за такое доброе и тёплое к нам отношение. Когда мы здесь были весной прошлого года, тоже все это ощутили, и ребята, приехав домой, когда родители спрашивали их про впечатления, они говорили: там люди очень добрые. Вот это вот главное, что у них осталось в душе. Гульназ Серова, директор школы №22 им. М. Шаймуратова

Прах комдива Шаймуратова навсегда останется в братской могиле на Донбассе, где он похоронен со своими однополчанами. На Родину вернулась лишь горсть земли с места гибели Минигали Мингазовича. Гильзу от артиллерийского снаряда землей с мемориалов воинам Башкортостана также помогли наполнить жители республики. Акция прошла весной 2022 года.

Я участвую в этой акции, чтобы почтить память моего дедушки, который погиб на войне. Его зовут Фоат Ямилев. У него много медалей. Марсель Аитбаев, юнармеец /Чекмагушевский район/

Везде был героизм и патриотизм за свою родную землю. Поэтому мы ни в коем случае не должны упустить молодежь. Вот самое главное – их воспитывать, чтобы они за Родину стояли грудью. Виль Шайдуллин, гвардии капитан II ранга в отставке /Дюртюлинский район/

Этот снаряд никогда не выстрелит. Его миссия была в другом – отдать дань памяти погибшим солдатам. Радий Хабиров принял участие в церемонии закладки гильзы в основание памятника Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе.

Из каждого уголка нашей республики мы собрали по крупице земли в эту гильзу, из каждого уголка республики, откуда уходили на фронт наши предки. Последнюю горсть земли я лично с моими товарищами собрал в Луганской Народной Республике. Совсем рядом с тем местом, где погиб генерал. И это, конечно, вызывает особое чувство у каждого из нас. Выполняя этот ритуал, мы выполняем очень древний воинский ритуал – память и поминовение воинов погибших за нашу страну. Я точно уверен, что будущий памятник генералу Шаймуратову будет памятником не только ему, не только воинам легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Это будет памятник и наша дань уважения всем нашим предкам, которые погибли, защищая нашу Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Память о воинах 112-й Башкавдивизии и ее командире Минигали Мингазовиче живет не только в мемориалах, названиях населённых пунктов, улиц, школ. С декабря 2019 года в Башкортостане учрежден Орден генерала Шаймуратова. Награда вручается за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, при охране общественного порядка. А в 2020 году в школах Башкортостана открылись классы имени Героя России Минигали Шаймуратова. И попасть в них непросто. В школьниках воспитывают чувство патриотизма на примере кавалеристов, уважение к истории своей страны. Готовят к службе в армии, а с началом учебного года введут уроки по верховой езде.