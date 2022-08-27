В Башкирии неосторожность при готовке привела к пожару в квартире

В Башкирии из-за неосторожности при приготовлении пищи произошел пожар в квартире. Накануне вечером, 26 августа, пожар был зафиксирован на ул. Менделеева в Стерлитамаке.

Пожар начался на кухне. Пострадали, по данным МЧС республики, два человека: мужчина 1965 года рождения и женщина 1966 года рождения. Ей оказали помощь на месте происшествия, а мужчину госпитализировали в ГКБ №1 Стерлитамака.

В МЧС добавили, что в результате пожара был поврежден натяжной потолок. Выясняются другие обстоятельства случившегося.