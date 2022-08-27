В Башкирии акция «Здоровая республика - здоровый регион» охватила более 114 тысяч человек

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика - здоровый регион», в ходе которой на данный момент уже было осмотрено 114 082 человек. В Минздраве РБ сообщили, что также проведено 41 530 обследований.

Напомним, что в рамках акции по селам и деревням Башкирии курсируют «Поезда здоровья», которые оснащены необходимым для медосмотра оборудованием. Осмотр проводят медработники высокого уровня: онкологи, стоматологи, гинекологи, эндокринологи, терапевты, кардиологи и другие.

По данным Минздрава республики, за время работы врачам удалось выявить 3 670 социально-значимых заболеваний. В их число входят 311, у которых заподозрили наличие злокачественных новообразований, а также 28 человек с подозрением на туберкулез.

Сформированные бригады продолжают свою работу в четырех районах согласно графику:

- Уфимский маршрут начинает работу в Чишминском районе (29.08-30.08 село Старо-Мусино, 31.08-01.09 село Шингак-Куль).

- Дуванский маршрут завершил работу.

- Нефтекамский маршрут начинает работу в Илишевском районе (29.08 деревня Кужбахты, 30.08 деревня Ташкичи, 31.08 деревня Старокиргизово

01.09 деревня Ябалак, 02.09 деревня Игметово).

- Октябрьский маршрут продолжает работу в Давлекановском районе (29.08 деревня Кадыргулово, 30.08 деревня Бик-Кармалы, 31.08 деревня Имай-Кармалы).

- Стерлитамакский маршрут заканчивает работу в Зианчуринском районе (29.08-30.08 деревня Ибрай).

- Белорецкий маршрут завершил работу.

Оставшиеся маршруты передвигаются по населенным пунктам в соответствии с графиками и планами. На данный момент задействовано 14 мобильных передвижных комплекса.

Записываться к специалистам не нужно – прием ведётся в порядке «живой очереди».