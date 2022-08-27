Радий Хабиров посмертно наградил матроса из Стерлитамака, погибшего в ходе спецоперации

Глава Башкирии вручил орден генерала Шаймуратова семье погибшего в ходе спецоперации Эдуарда Ишназарова. Радий Хабиров навестил родителей военнослужащего в Стерлитамаке, где и передал награду.
Молодой человек родился 1 июля 1997 года. Окончил химико-технологический колледж. Срочную службу Эдуард проходил в бригаде морской пехоты в Мурманской области, а затем решил подписать контракт. В звании матроса участвовал в выполнении задач спецоперации на территории ДНР, где героически погиб.
Глава Башкортостана пообещал, что семья воина не останется без внимания государства. Подробный материал о рабочей поездке Радия Хабирова можно посмотреть здесь.