Радий Хабиров посмертно наградил матроса из Стерлитамака, погибшего в ходе спецоперации

Глава Башкирии вручил орден генерала Шаймуратова семье погибшего в ходе спецоперации Эдуарда Ишназарова. Радий Хабиров навестил родителей военнослужащего в Стерлитамаке, где и передал награду.

Молодой человек родился 1 июля 1997 года. Окончил химико-технологический колледж. Срочную службу Эдуард проходил в бригаде морской пехоты в Мурманской области, а затем решил подписать контракт. В звании матроса участвовал в выполнении задач спецоперации на территории ДНР, где героически погиб.