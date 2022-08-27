В Башкортостане прошел масштабный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»

Сегодня в Стерлитамаке прошел масштабный костюмированный праздник «Купец 2.0». Мероприятие организовали в лучших традициях 19 века, когда подобные ярмарки устраивались с особым размахом. На открытии побывал и глава республики, который не только пообщался с современными купцами, но и провел встречу с бизнес-шерифами. В ходе своего визита Радий Хабиров также осмотрел различные строительные объекты города и не только.

На этой старинной площади прошлое и настоящее словно перехлестнулись. Главные герои праздника – современные ремесленники, которые перевоплотились в образы торговцев дореволюционной эпохи. И это прямая отсылка к истории возникновения Стерлитамака, у истоков основания которого стояли купцы.

Всегда с огромным удовольствием приезжаю в этот замечательный город. Экономика Стерлитамака крепкая, стабильная. С каждым годом город становится красивее. Самое главное богатство Стерлитамака – это его трудолюбивые жители. Благодарю вас за то, что мы вместе пережили два пандемийных года. И в сегодняшней непростой ситуации мы не унываем и плечом к плечу пройдём этот путь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ремесленники представили на ярмарке товары собственного производства, будь то сувениры, одежда, предметы быта и не только. Одни просто стоят у прилавка, другие сами идут в народ. Свою продукцию выставили более 130 мастеров не только со всей республики, но и из других регионов.

Купечество оставило после себя богатые в историческом плане архитектурные строения. За восстановление некоторых взялись уже современные предприниматели. К примеру, дом купца Баязитова отреставрировал владелец сети городских пиццерий, разместив внутри одно из своих кафе.

Радий Хабиров, прогуливаясь вдоль торговых рядов, не скрывал своего восхищения. Ну а в общении с умельцами напомнил о мерах поддержки, которые в республике приняли для ремесленников. К примеру, о субсидировании части затрат на изготовление продукции по 118 видам деятельности. Размер помощи для самозанятых составит 500 тысяч рублей, а для малого и среднего бизнеса – 700 тысяч рублей.

Тему взаимодействия органов власти и предпринимателей глава региона продолжил здесь же, на площадке, в рамках форума бизнес-шерифов. Радий Хабиров заявил о важности поддержки субъектов МСП, чтобы их доля в экономике республики увеличивалась.

Всегда в работе с бизнесом держите свое слово. Если пообещали – сделайте. Предприниматели общаются между собой, знают, что одному можно доверять, а другому нет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Место, с которого началось развитие Стерлитамака, – река Ашкадар. Радий Хабиров в ходе рабочей поездки ознакомился с благоустройством набережной. Проект «Соляная пристань» в прошлом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах. На реализацию город получил более 70 млн рублей. Подрядчики обещают завершить все работы к 1 ноября.

Экономика нас радует, индекс промпроизводства растет, доходы муниципального бюджета растут, город хорошеет. Есть свои достижения, есть и проблемы, но мы всегда свое плечо подставим и решим их. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вовсю работы ведутся и в здании первой гимназии, в корпусах которой раньше размещался профилакторий. Работы начались в декабре прошлого года. Результатом реконструкции станет ввод 750 ученических и 120 дошкольных мест.

В 2022 году в городе в программе «Башкирские дворики» участвуют 12 многоквартирных домов и 4 прилегающие территории. Завершить их благоустройство намерены в срок – до конца сентября. В ходе общения с главой республики жители отметили высокое качество проводимых работ.