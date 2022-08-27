В Башкирии отметили 123-летие со дня рождения генерала Шаймуратова

Живёт в памяти народа. На малой родине командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова состоялся митинг, посвященный 123-му дню рождения Героя России. Почтить память генерала собрались жители села Шаймуратово, родственники комдива и общественные деятели.
Серьезный взгляд, осанка и чувство гордости, которое не скроешь. Лучшим кадетам района поручено внести государственные флаги и копию знамени 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Знамённую группу, отдав честь, приветствуют и боевые офицеры, и юные шаймуратовцы. Молодёжи на митинге, посвященном 123-й годовщине со дня рождения Минигали Мингазовича, в разы больше старших товарищей.
Сообща удалось совершить ещё одно важное дело. Жители республики и выходцы из Башкортостана откликнулись на призыв собрать подписи, чтобы Минигали Шаймуратову было присвоено звание Героя России. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 30 марта 2020 года.
Такое сплочение народа до глубины души затронуло родственников комдива. В своём выступлении они не только поблагодарили жителей республики и главу региона за поддержку, но и пожелали мирного неба. Исторической справедливости они добивались не одно десятилетие.
Дело генерала живет не только в его потомках. В гимназии села Кармаскалы открыт шаймуратовский класс. Со школьной скамьи детям прививают чувство патриотизма и любви к Родине, они углубленно изучают историю. И им есть на кого равняться. В новом учебном году ещё в одной школе планируют открыть именной класс комдива. И желающих попасть в него предостаточно.
О Шаймуратове и его кавалеристах помнят не только на малой родине Героя России. Им гордится вся республика. И для земляков он ещё при жизни стал народным героем. И останется им даже после официального признания его подвигов.
Флюр Галимов написал о Минигали Шаймуратове роман, который разошёлся пятитысячным тиражом и вызвал одобрение у критиков. Обратил внимание на произведение и режиссёр Булат Юсупов, который осенью планирует начать съёмку полнометражной картины о комдиве для российского проката. И не исключено, что первые кадры будут сняты на малой родине кавалериста.
Отчий дом Минигали Шаймуратова находился именно здесь, на месте, где сейчас установлена конная статуя генерала. По словам местных жителей, в последний раз родной порог будущий Герой России переступал в декабре 1941 года. А после вновь отправился на фронт уже в качестве командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Но полностью пройти боевой путь вместе с однополчанами ему было не суждено. Минигали Мингазович пал смертью храбрых, освобождая Донбасс в феврале 43-го. И сейчас, спустя 79 лет, батальон, названный в его честь, выполняет те же задачи – борется с поднявшим голову фашизмом. И портрет генерала на боевом знамени ведёт их в бой. К победе.