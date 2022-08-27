В Башкирии отметили 123-летие со дня рождения генерала Шаймуратова

Живёт в памяти народа. На малой родине командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова состоялся митинг, посвященный 123-му дню рождения Героя России. Почтить память генерала собрались жители села Шаймуратово, родственники комдива и общественные деятели.

Серьезный взгляд, осанка и чувство гордости, которое не скроешь. Лучшим кадетам района поручено внести государственные флаги и копию знамени 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Знамённую группу, отдав честь, приветствуют и боевые офицеры, и юные шаймуратовцы. Молодёжи на митинге, посвященном 123-й годовщине со дня рождения Минигали Мингазовича, в разы больше старших товарищей.

Наша задача – воспитать знающих и уважающих свою историю, гордящихся ею патриотов Отечества. И нам это удается. Альфир Сабиров, глава администрации Кармаскалинского района

Сообща удалось совершить ещё одно важное дело. Жители республики и выходцы из Башкортостана откликнулись на призыв собрать подписи, чтобы Минигали Шаймуратову было присвоено звание Героя России. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 30 марта 2020 года.

Франция, Германия, Италия, и оттуда приходили письма с подписями о том, что они поддерживают. И было собрано до 2019 года более 600 тысяч подписей. И когда в 2019 году я поехал в ЛНР, они сказали: давайте мы тоже будем участвовать. И за короткое время они более 30 тысяч подписей собрали. Тимерьян Ражапов, председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий»

Такое сплочение народа до глубины души затронуло родственников комдива. В своём выступлении они не только поблагодарили жителей республики и главу региона за поддержку, но и пожелали мирного неба. Исторической справедливости они добивались не одно десятилетие.

Говорили, что он в плену, что он предал. И когда всё это вышло в свет, Радий Фаритович добился этого, но не только он, весь народ, мы, люди – все абсолютно, Шаймуратово всё, которое организовывало всё, стремилось узнавать истину. И добилось голосованиями. Алина Мартьянова, внучатая племянница М. Шаймуратова

Дело генерала живет не только в его потомках. В гимназии села Кармаскалы открыт шаймуратовский класс. Со школьной скамьи детям прививают чувство патриотизма и любви к Родине, они углубленно изучают историю. И им есть на кого равняться. В новом учебном году ещё в одной школе планируют открыть именной класс комдива. И желающих попасть в него предостаточно.

Мы знаем о генерале Шаймуратове, что он Герой России, что он хорошо владеет конями, а также знает много языков, на которых очень хорошо говорил. Он является для нас примером. Нас посвящали в шаймуратовцы на пионерском сабантуе. Мы выходили на сцену и давали присягу. Также нам подарил значки глава района. Ильнара Гайсина и София Никитина

О Шаймуратове и его кавалеристах помнят не только на малой родине Героя России. Им гордится вся республика. И для земляков он ещё при жизни стал народным героем. И останется им даже после официального признания его подвигов.

В наших сердцах он всегда был героем. И официально это подтвердили. Это огромная заслуга Радия Хабирова, который добился этого каким-то чудом. Никто не верил. Как это, 78 лет отказывал нам Кремль, а тут глава добился этого. Это огромная победа. Флюр Галимов, заслуженный работник культуры России и Республики Башкортостан

Флюр Галимов написал о Минигали Шаймуратове роман, который разошёлся пятитысячным тиражом и вызвал одобрение у критиков. Обратил внимание на произведение и режиссёр Булат Юсупов, который осенью планирует начать съёмку полнометражной картины о комдиве для российского проката. И не исключено, что первые кадры будут сняты на малой родине кавалериста.

Отчий дом Минигали Шаймуратова находился именно здесь, на месте, где сейчас установлена конная статуя генерала. По словам местных жителей, в последний раз родной порог будущий Герой России переступал в декабре 1941 года. А после вновь отправился на фронт уже в качестве командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Но полностью пройти боевой путь вместе с однополчанами ему было не суждено. Минигали Мингазович пал смертью храбрых, освобождая Донбасс в феврале 43-го. И сейчас, спустя 79 лет, батальон, названный в его честь, выполняет те же задачи – борется с поднявшим голову фашизмом. И портрет генерала на боевом знамени ведёт их в бой. К победе.