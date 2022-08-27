Башкортостан презентовал свою культуру в московском парке «Зарядье»

В гостях как дома. В московском парке «Зарядье» проходит пятый фестиваль Российского географического общества. Накануне хозяйкой мероприятия была наша республика. Чем запомнился Башкортостан жителям столицы и что происходило на главных площадках?
Башкирский народный танец как визитная карточка Башкортостана. Настолько яркая, что привлекла сотни гостей в один из центральных парков столицы. Зрители собирались даже с проплывающих по Москва-реке теплоходов. Здесь были рады всем, но особенно – уроженцам нашей республики.
Гости могли не только узнать больше о быте древних башкир, но и прочувствовать современную культуру. Прониклись ими и участники фестиваля военных оркестров «Спасская башня», параллельно проходящего на Красной площади. Среди музыкантов есть и уроженцы Башкортостана, проживающие сейчас в Москве.
О Башкортостане многие москвичи и гости столицы знают. В метро курсирует брендированный поезд, рассказывающий о достопримечательностях республики. Эксперты туриндустрии сходятся во мнении: потенциал региона уникален.
И все они готовы принять туристов, которые приехали посмотреть столицу России. Посетив «Зарядье», гости могли больше узнать о Башкортостане. Но всё же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Танцевальный ансамбль «Мирас», солисты Башгосфилармонии, этно-рок-группы и московские коллективы земляков. Пока эксперты обсуждают развитие туризма в регионе, гости праздника отдыхают. Кто-то только знакомится с башкирским творчеством, а кто-то с ностальгией вспоминает родные мотивы, которые известны с детства. Каждый нашёл на празднике то, что искал.
Башкирская юрта стала самым популярным местом как для посещения, так и для фотосессии. Здесь же можно было узнать о туристических маршрутах, взять буклеты о геопарках, пещерах, санаториях республики, чтобы в будущем приехать как гость или даже как организатор совместного бизнеса.