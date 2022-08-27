Спортсмены из Башкирии стали призерами первенства России по каратэ среди юниоров

Соревнования стали успешными для представителей нашего региона в разных весовых категориях и возрастных группах. Серебро завоевал Михаил Ромащенко, а Айгуль Садыкова замкнула призовую тройку.
8 лет в каратэ для Михаила Ромащенко не прошли даром. Трудолюбие и терпение не раз помогали во время поединков. Самые высокие результаты пришли не сразу. Но Михаил поставил перед собой конкретную цель – стать мастером спорта международного класса и шаг за шагом идет к ней.
Спортивный форум прошел в городе Видное Московской области. Медали разыграли 933 спортсмена из 62 регионов страны. От Республики Башкортостан на соревнования отправилось 13 спортсменов. Наряду с Михаилом Ромащенко, занявшая третье место Айгуль Садыкова попала в молодежную сборную России. В октябре в Турции будет проходить первенство мира. Но спортсменов из нашей страны до него не допустили.
С 8 по 11 сентября в Казани пройдет чемпионат России. Башкортостан представят пять каратистов. Среди них призеры прошлого года Эрнест Шарафутдинов, Юлия Гарифуллина и Далия Асадуллина.