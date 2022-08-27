Спортсмены из Башкирии стали призерами первенства России по каратэ среди юниоров

Соревнования стали успешными для представителей нашего региона в разных весовых категориях и возрастных группах. Серебро завоевал Михаил Ромащенко, а Айгуль Садыкова замкнула призовую тройку.

8 лет в каратэ для Михаила Ромащенко не прошли даром. Трудолюбие и терпение не раз помогали во время поединков. Самые высокие результаты пришли не сразу. Но Михаил поставил перед собой конкретную цель – стать мастером спорта международного класса и шаг за шагом идет к ней.

Мы уже целый год выступаем в этой категории. Всех соперников уже знаем. Было тяжело, но мы работали и достигли. Михаил Ромащенко, серебряный призер первенства России по каратэ

Это его первая медаль на молодежном чемпионате России. Мы дважды боролись за бронзу и проигрывали. У него был такой тяжелый, трудный путь. Олег Тимербаев, тренер Михаила Ромащенко

Спортивный форум прошел в городе Видное Московской области. Медали разыграли 933 спортсмена из 62 регионов страны. От Республики Башкортостан на соревнования отправилось 13 спортсменов. Наряду с Михаилом Ромащенко, занявшая третье место Айгуль Садыкова попала в молодежную сборную России. В октябре в Турции будет проходить первенство мира. Но спортсменов из нашей страны до него не допустили.

Это, конечно, грустно, но будем готовиться дальше, становиться сильнее. Все равно в России достаточно сильных спортсменов. Айгуль Садыкова, бронзовый призер первенства России по каратэ

Результатами я доволен. Хотелось бы, конечно, золотую медаль. Но есть спортсмены, которые только перешли в новую возрастную категорию. Евгений Мещеряков, председатель Федерации каратэ Республики Башкортостан