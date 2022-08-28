За пять лет работы Фонд развития промышленности Башкортостана выдал займов на 16 млрд рублей

16 миллиардов льготных займов, более 6,5 тыс. созданных рабочих мест. Даже в нелегкий период пандемии они смогли удержать многие предприятия на плаву. Речь идёт о Фонде развития промышленности Башкортостана. Во многом благодаря его плодотворной работе республике удалось дважды занять первое место по эффективности промышленной политики в стране. На этой неделе Радий Хабиров напомнил о пятилетии одного из важнейших институтов развития экономики региона.

Цех по производству резиновых смесей. Именно здесь готовят основной компонент для выпуска рукавов автозаправочных станций, то есть шлангов, которые соединяют колонку и заправочный пистолет. Продукция специфическая и одновременно востребованная. Практически до сегодняшнего дня на всех автозаправках использовались в основном шланги немецкого и чешского производства.

Данные шланги являются полными аналогами европейских разработок. Это шланги для топливозаправочных станций, они изготовлены из специальной резины токопроводящей, являются антистатическими. Максим Гришко, главный технолог предприятия

Вопрос с импортозамещением практически решен. Продукция предприятия уже начала расходится по разным регионам России. Это новое производство компания «Технодизель» запустила всего лишь четыре месяца назад. Инвестпроект удалось реализовать благодаря поддержке государства. Фондом развития промышленности Башкортостана предприятию был выделен льготный займ в размере 20 миллионов рублей.

Мы получили необходимую своевременную помощь, которая действительно нам помогла. Потому что это была стадия запуска – испытания, разработка технологии. Александр Ибаев, директор предприятия

За пять лет существования Фонд развития промышленности поддержал 100 инвестпроектов на сумму более 38 миллиардов рублей. Льготных займов же было выделено на 16 миллиардов. При реализации проектов было создано 6640 рабочих мест. О таких достижениях фонда за пять лет работы на этой неделе в социальных сетях написал Радий Хабиров.

Во время пандемии Фонд поддерживал важнейшие наши предприятия – по пошиву масок и спецкостюмов, выпуску кислорода, дезинфицирующих средств. Это во многом помогло сохранить мощности и людей в те сложнейшие периоды. Напомню, что республика дважды заняла 1-е место по эффективности промышленной политики – это результат работы нашего Минпрома и Фонда развития промышленности республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Четвертое место по взаимодействию региона с Минпромторгом, третьи в стране по показателю господдержки промышленности и, наконец, лучшие в деловой активности региона. По трем из пяти блоков Башкортостан оказался практически на самой вершине. О том, что республика вновь стала лидером по эффективности промышленной политики, стало известно во время международной выставки Иннопром в Екатеринбурге.

По совокупности всех показателей Башкортостан второй раз подряд занимает первое место. Результат делают люди, а не машины. Машины только исполняют задачи людей, которые формируют политики и исполняют ее на практике. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации

Прежде всего благодаря грамотной политике руководства республики Башкортостан второй год подряд остаётся на первой строчке рейтинга, отметил Денис Мантуров. При этом ФРП стал эффективным инструментом реализации промышленной политики в Башкортостане. Благодаря фонду в республике также развиваются наши производственные кластеры.

Кластер – это плотные контакты со своими партнерами. То есть не нужно бегать по всей стране, по всему миру, искать сопутствующие комплектующие. Это все находится внутри кластера. Поэтому мы по нему и работали. Так необычно получилось для Башкортостана: мебельное производство никогда не было нашей визитной карточкой, но первый в России мебельный кластер был создан у нас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фонд развития промышленности Башкортостана был создан в 2017 году. С первых дней его существования руководит им Анвер Каримов. Один из аксакалов промышленной отрасли республики.

Была цель – создать новый институт развития для поддержки промышленных предприятий при реализации их проектов. Эта поддержка носит финансовый характер, на льготных условиях на длинный срок. Соответственно, идет всегда мониторинг реализации этих проектов. Мы фондом занимаемся полноценно всей работой по поддержанию: и заявками, и реализацией на протяжении всего периода. Анвер Каримов, генеральный директор Фонда развития промышленности Республики Башкортостан

От 5 до 30 миллионов рублей предусматривает программа поддержки регионального фонда. Также ведется работа по привлечению денег из федерального бюджета. Так, к примеру, компания «Грайн» по производству оконных профилей в прошлом году получила займ в размере 140 миллионов рублей. На эти деньги предприятие построило новый цех и приобрело современное оборудование. Инвестпроект позволил увеличить производительность предприятия в два раза. Дополнительно создали 25 рабочих мест.

Целевой займ, который нам выделило ФРП, – на пять лет под один процент годовых. Что, конечно же, является ощутимой поддержкой для промышленного предприятия. В очень короткие сроки на самом деле привлекли финансирование. В ноябре 2020 года мы подали заявку, а в феврале 2021-го уже получили деньги. Олег Родионов, директор предприятия