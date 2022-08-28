За пять лет работы Фонд развития промышленности Башкортостана выдал займов на 16 млрд рублей

16 миллиардов льготных займов, более 6,5 тыс. созданных рабочих мест. Даже в нелегкий период пандемии они смогли удержать многие предприятия на плаву. Речь идёт о Фонде развития промышленности Башкортостана. Во многом благодаря его плодотворной работе республике удалось дважды занять первое место по эффективности промышленной политики в стране. На этой неделе Радий Хабиров напомнил о пятилетии одного из важнейших институтов развития экономики региона.
Цех по производству резиновых смесей. Именно здесь готовят основной компонент для выпуска рукавов автозаправочных станций, то есть шлангов, которые соединяют колонку и заправочный пистолет. Продукция специфическая и одновременно востребованная. Практически до сегодняшнего дня на всех автозаправках использовались в основном шланги немецкого и чешского производства.
Вопрос с импортозамещением практически решен. Продукция предприятия уже начала расходится по разным регионам России. Это новое производство компания «Технодизель» запустила всего лишь четыре месяца назад. Инвестпроект удалось реализовать благодаря поддержке государства. Фондом развития промышленности Башкортостана предприятию был выделен льготный займ в размере 20 миллионов рублей.
За пять лет существования Фонд развития промышленности поддержал 100 инвестпроектов на сумму более 38 миллиардов рублей. Льготных займов же было выделено на 16 миллиардов. При реализации проектов было создано 6640 рабочих мест. О таких достижениях фонда за пять лет работы на этой неделе в социальных сетях написал Радий Хабиров.
Четвертое место по взаимодействию региона с Минпромторгом, третьи в стране по показателю господдержки промышленности и, наконец, лучшие в деловой активности региона. По трем из пяти блоков Башкортостан оказался практически на самой вершине. О том, что республика вновь стала лидером по эффективности промышленной политики, стало известно во время международной выставки Иннопром в Екатеринбурге.
Прежде всего благодаря грамотной политике руководства республики Башкортостан второй год подряд остаётся на первой строчке рейтинга, отметил Денис Мантуров. При этом ФРП стал эффективным инструментом реализации промышленной политики в Башкортостане. Благодаря фонду в республике также развиваются наши производственные кластеры.
Фонд развития промышленности Башкортостана был создан в 2017 году. С первых дней его существования руководит им Анвер Каримов. Один из аксакалов промышленной отрасли республики.
От 5 до 30 миллионов рублей предусматривает программа поддержки регионального фонда. Также ведется работа по привлечению денег из федерального бюджета. Так, к примеру, компания «Грайн» по производству оконных профилей в прошлом году получила займ в размере 140 миллионов рублей. На эти деньги предприятие построило новый цех и приобрело современное оборудование. Инвестпроект позволил увеличить производительность предприятия в два раза. Дополнительно создали 25 рабочих мест.
Увеличили мощности, расширили ассортимент, освоили инновационный продукт. Об этом может сказать практически каждый руководитель предприятия, который сотрудничал или продолжает взаимодействовать с Фондом развития промышленности региона. Республика в свою очередь получает дополнительные рабочие места и налоговые поступления в бюджет. За пять лет реализованные проекты позволили пополнить казну на 20 миллиардов рублей.