В Башкортостане создают Музей возвращенных имен

Об этом Радий Хабиров заявил в ходе встречи с советником Президента России Валерием Фадеевым.
Уже известно, что одну из его экспозиций посвятят выдающемуся советскому дипломату Кариму Хакимову. По словам главы региона, сейчас ведется работа над возвращением целого ряда имён руководителей Башкирской советской республики, её военачальников, учёных и деятелей культуры, незаслуженно преданных забвению. В Башкирию прибыла Межведомственная рабочая группа, координирующая реализацию Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Делегация посетила шихан Торатау, который таит в себе не только уникальный природный код, но и хранит драматичные страницы истории. Рядом с горой сохранились останки Гулага. В 48-м году правительством СССР было принято решение о возведении в районе города Ишимбая комбината по гидрированию сернистых мазутов. В качестве рабочей силы были привлечены заключенные. Лагерь у подножия Торатау просуществовал до 55-го года.
Чтобы помнили в России открывают государственные архивы. Со многих документов снимают гриф совершенно секретно, теперь жители могут из первоисточников узнать о судьбе своих родных, пострадавших в годы политических репрессий. Глава Башкортостана предложил провести в Уфе стратегическую сессию для руководителей региональных советов по правам человека, чтобы поделиться успешными практиками и обменяться опытом с коллегами-правозащитниками из других регионов.