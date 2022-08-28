В Башкортостане создают Музей возвращенных имен

Уже известно, что одну из его экспозиций посвятят выдающемуся советскому дипломату Кариму Хакимову. По словам главы региона, сейчас ведется работа над возвращением целого ряда имён руководителей Башкирской советской республики, её военачальников, учёных и деятелей культуры, незаслуженно преданных забвению. В Башкирию прибыла Межведомственная рабочая группа, координирующая реализацию Концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Делегация посетила шихан Торатау, который таит в себе не только уникальный природный код, но и хранит драматичные страницы истории. Рядом с горой сохранились останки Гулага. В 48-м году правительством СССР было принято решение о возведении в районе города Ишимбая комбината по гидрированию сернистых мазутов. В качестве рабочей силы были привлечены заключенные. Лагерь у подножия Торатау просуществовал до 55-го года.