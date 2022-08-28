В Башкирии ликвидированы три лесных пожара

Пожары произошли в Зианчуринском и Зилаирском районах на общей площади почти 2 га. Еще один пожар в лесу обнаружен и оперативно потушен в Белорецком районе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Если жара, установившаяся в регионе не сдаст своим позиции, то противопожарный режим введенный на всей территории республики могут продлить. Пока же до 5 сентября запрещено заезжать в лес на машинах, разводить костры также в садах, огородах, на берегу рек и озер, полигонах ТБО.