Какие общественные пространства обновят в Башкортостане до конца года

До конца года в городах и районах республики появятся новые жемчужины. Речь об общественных пространствах, благоустройство которых идет полным ходом. Так, перезагрузку получил исторический центр в Мелеузе, получивший название «Березовый тракт». На очереди – Стерлитамак с создаваемой там заново «Соляной пристанью». А в Уфе тем временем новую жизнь вдыхают в один из старейших парков. Что ждет горожан и чем намерены удивлять архитекторы?

Теперь уже мало кто знает, что именно с этого места возле реки Ашкадар и началась история Стерлитамака. Если точнее, то с постройки соляной пристани, которая в 18 века была и перевалочной грузовой базой, и оплотом пугачевских повстанцев. Сейчас здесь любят отдыхать горожане. В прошлом году концепция благоустройства пространства победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Благодаря проекту «Соляная пристань» на городской набережной появятся сразу несколько новых достопримечательностей: видовая площадка, лестница-амфитеатр, а также территория для прогулок, кафе, игровая и спортивная зоны. Здесь обустроят пляж и парковку, а холмы у реки отсыпят белым щебнем. Завершить благоустройство намерены уже этой осенью.

Не многим позже, к середине ноября, строители должны сдать и другой обьект – уфимский парк Нефтехимиков – один из старейших в столице. Символично кстати, что первый камень в его основание заложили ровно 75 лет назад. И вот теперь здесь вновь кипят строительные работы.

Несмотря на богатую и многолетнюю историю в 90-е, парк пришел в запустенье. Многие аттракционы и скульптуры обветшали, а люди ходили сюда скорее по привычке. И вот теперь власти намерены вдохнуть в парк новую жизнь, сделав его очередной изюминкой на карте Уфы.

Глава республики во время осмотра отметил, что когда-то это место было жемчужиной Черниковки, задача строителей – снова сделать его точкой притяжения.

Здесь живет большое количество работников, которые трудятся на наших нефтеперерабатывающих заводах, на УМПО, наши трудовые люди. Мы об этом очень задумались и именно сюда вливаем много энергии и много средств. Эти работы дорогие, очень большие деньги сюда идут, все это на десятилетия. 170 крупномеров мы посадим сразу, после этого город пусть каждый год делает акцию и сажает. Вот эту часть, где мы идем, слева, надо убирать. Мы сделаем габионы – каменные тумбы, и будет очень эстетично. Я с сыном иногда приезжаю в «Первомайский», и сюда теперь тоже будем ездить. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В парке должны появиться сеть прогулочных дорожек и велотрек, спортплощадка с тренажерами, детская игровая зона и не только. Высокий забор по периметру уберут. В ходе благоустройства строители выкорчевали старые деревья, поэтому на территории на первом этапе высадят 170 крупномеров.

Ключевая идея парка – это дендропарк, прогулочная зона. У нас в Черниковке уже есть зона активности – парк «Первомайский», им мы решили в парке Нефтехимиков сделать упор на озеленение и прогулочную зону, поскольку тут много мам. Очень большое сообщество собаководов, а потому у нас будет площадка для выгула, будут тихие зоны – ротонда, небольшая беседка и шахматный клуб. Лариса Степанова, автор проекта, главный архитектор ООО «Генпроект»

Мнение местных жителей – один из ключевых критериев при благоустройстве общественных пространств. Так, например, теперь выглядит центральная площадь Мелеуза, концепция которой отсылает к историческим корням, связанным с купечеством. Соавторами проекта «Березовый тракт» стали и горожане, для которых здесь обустроили скейт-площадку, пространство для прогулок и места для отдыха.