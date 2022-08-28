Какие общественные пространства обновят в Башкортостане до конца года

До конца года в городах и районах республики появятся новые жемчужины. Речь об общественных пространствах, благоустройство которых идет полным ходом. Так, перезагрузку получил исторический центр в Мелеузе, получивший название «Березовый тракт». На очереди – Стерлитамак с создаваемой там заново «Соляной пристанью». А в Уфе тем временем новую жизнь вдыхают в один из старейших парков. Что ждет горожан и чем намерены удивлять архитекторы?
Теперь уже мало кто знает, что именно с этого места возле реки Ашкадар и началась история Стерлитамака. Если точнее, то с постройки соляной пристани, которая в 18 века была и перевалочной грузовой базой, и оплотом пугачевских повстанцев. Сейчас здесь любят отдыхать горожане. В прошлом году концепция благоустройства пространства победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Благодаря проекту «Соляная пристань» на городской набережной появятся сразу несколько новых достопримечательностей: видовая площадка, лестница-амфитеатр, а также территория для прогулок, кафе, игровая и спортивная зоны. Здесь обустроят пляж и парковку, а холмы у реки отсыпят белым щебнем. Завершить благоустройство намерены уже этой осенью.
Не многим позже, к середине ноября, строители должны сдать и другой обьект – уфимский парк Нефтехимиков – один из старейших в столице. Символично кстати, что первый камень в его основание заложили ровно 75 лет назад. И вот теперь здесь вновь кипят строительные работы.
Несмотря на богатую и многолетнюю историю в 90-е, парк пришел в запустенье. Многие аттракционы и скульптуры обветшали, а люди ходили сюда скорее по привычке. И вот теперь власти намерены вдохнуть в парк новую жизнь, сделав его очередной изюминкой на карте Уфы.
Глава республики во время осмотра отметил, что когда-то это место было жемчужиной Черниковки, задача строителей – снова сделать его точкой притяжения.
В парке должны появиться сеть прогулочных дорожек и велотрек, спортплощадка с тренажерами, детская игровая зона и не только. Высокий забор по периметру уберут. В ходе благоустройства строители выкорчевали старые деревья, поэтому на территории на первом этапе высадят 170 крупномеров.
Мнение местных жителей – один из ключевых критериев при благоустройстве общественных пространств. Так, например, теперь выглядит центральная площадь Мелеуза, концепция которой отсылает к историческим корням, связанным с купечеством. Соавторами проекта «Березовый тракт» стали и горожане, для которых здесь обустроили скейт-площадку, пространство для прогулок и места для отдыха.
Свои изюминки и жемчужины есть в каждом муниципалитете, главное – их разглядеть и привести в порядок. Сейчас многие проекты реализуются не только за счет регионального, но и федерального бюджетов. И пока одни пространства уже открывают, а в других еще ведутся работы, власти составляют очередные заявки на благоустройство новых точек притяжения.