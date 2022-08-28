В Башкирии более 20 тысяч детей начнут учебный год в отремонтированных школах

Больше 20 тысяч учеников в Башкортостане сядут за новые парты. Республика участвует в федеральной программе по капитальному ремонту школ. В списке – 63 общеобразовательных учреждения. До 2023 года в программу, инициированную Владимиром Путиным, включены почти 200 объектов.

Физические упражнения в спортзале пока не с мячом и скакалкой, а с ведром и тряпкой. Учащиеся 11-й школы Ишимбая вызвались помочь педагогам.

Как обустраивают квартиры новосёлы, так учителя в своих кабинетах переставляют мебель. Конечно, не на свой вкус. Фэн-шуй в этом деле тоже не помощник. Дизайн прописан ГОСТом.

Капитальный ремонт школы предусматривает не только работу строителей, но и установку новой мебели, техническое оснащение. 1 сентября в учебном заведении открывается новое пространство – IT-куб.

В Нефтекамске – акцент на спорт. Центр «Амфибия» с бассейном на 25 метров на базе школы еще только в проекте, а вот само учебное заведение за время каникул уже изменилось до неузнаваемости. По весне здесь текла крыша, зимой учащиеся мерзли, окна пропускали холодный ветер, стены покрывались льдом. Но спустя 45 лет школа № 9 Нефтекамска как новая.

Реконструкцию проводят на федеральные деньги. Школа вошла в программу ремонта старых учебных заведений, инициированную Владимиром Путиным. Сейчас региональный Минобр готовит документы на получение гранта уже на 2024-2025 годы. Выиграть конкурс – приоритетная задача ведомства, заявил Радий Хабиров.

Только в Нефтекамске в 2022 году обновят пять школ. И ещё пять – в следующем. Таким образом, город приведёт в порядок практически все учебные заведения. То же самое мы делаем по всей республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всего к 1 сентября после капительного ремонта должны открыться 63 школы республики. Значительная часть работ уже завершена. Однако несколько объектов, возможно, не успеют открыться к началу учебного года. Проблема в подрядчиках. Красную ленту в Кушнаренковском, Мечетлинском, Краснокамском, Аургазинском и Белокатайском районах перережут, вероятно, позже. Но дети без знаний не останутся. Региональный Минобр проработал несколько вариантов решения вопроса.

Секрет успеха, возможно, и в особом подходе самих руководителей учебных заведений. Тонкости отделки и замены сетей контролируют лично. В обновлённой школе №5 в Ишимбае и новый директор. Ляля Шарипова заняла должность 1 апреля, в этот же день начался и ремонт.