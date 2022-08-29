В Башкирии маму лишили родительских прав из-за тяги к алкоголю

В Караидельском районе перед судом предстала 34-летняя местная жительница. Женщину лишили права воспитывать маленького ребёнка.
Нерадивая мать игнорировала своего сына: она не заботилась о его здоровье, воспитании, психическом и физическом развитии, пренебрегала уборкой. Также женщина злоупотребляла спиртными напитками. Она проходила лечение от алкоголизма, но снова продолжила пить.
Изучив в совокупности материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении дела, а также заключение прокурора, полагавшего иск законным и обоснованным, суд удовлетворил требования истца и лишил женщину родительских прав.