В Башкирии маму лишили родительских прав из-за тяги к алкоголю

Нерадивая мать игнорировала своего сына: она не заботилась о его здоровье, воспитании, психическом и физическом развитии, пренебрегала уборкой. Также женщина злоупотребляла спиртными напитками. Она проходила лечение от алкоголизма, но снова продолжила пить.