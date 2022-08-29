Житель Башкирии до смерти забил знакомого арматурой

Перед судом в Краснокамском районе предстал местный житель. Мужчину обвинили в жестоком убийстве.
По версии следствия, в мае этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со знакомым. Он ударил его кулаком в лицо, а, когда оппонент упал, взял металлическую арматуру и несколько раз ударил по голове. После этого мужчина взял топор и около четырёх раз ударил им оппонента по голове и шее.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии строгого режима.