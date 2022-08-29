Житель Башкирии до смерти забил знакомого арматурой

Перед судом в Краснокамском районе предстал местный житель. Мужчину обвинили в жестоком убийстве.

Фото №1 - Житель Башкирии до смерти забил знакомого арматурой

По версии следствия, в мае этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со знакомым. Он ударил его кулаком в лицо, а, когда оппонент упал, взял металлическую арматуру и несколько раз ударил по голове. После этого мужчина взял топор и около четырёх раз ударил им оппонента по голове и шее.

При решении вопроса о направленности умысла виновного суд исходил из совокупности всех обстоятельств содеянного, в частности, от способа и орудия преступления, количества, характера и локализации телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. При постановлении приговора, суд учел, орудие преступления, и что удары были нанесены в жизненно важный орган погибшего.

пресс-служба Краснокамского межрайонного суда 

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии строгого режима.

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