В Уфе из-за молодого водителя пострадала 2-летняя девочка

Накануне, 28 августа, в Уфе произошла авария, в которой пострадала маленькая девочка. Инцидент зафиксирован напротив дома №156 по улице Пархоменко.

18-летний парень без водительского удостоверения на «Ладе Гранта» допустил столкновение с «Субару Форестер». В салоне иномарки находилась 2-летняя девочка, которая получила травмы и была госпитализирована.

За вождение без соответствующих документов парня привлекли к административной ответственности. По факту случившегося проводится проверка.