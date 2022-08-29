В Башкирии парни пытались прыгнуть со скалы в воду

28 августа в Салаватском районе два парня пытались спрыгнуть с отвесной скалы в воду. Их остановили спасатели.

Недалеко от деревни Новые Каратавлы спасатели села Малояз проводили профилактический рейд на реке Юрюзань. В один момент они заметили, как два парня пытались подняться на скалы и прыгнуть в воду. Молодых людей остановили и эвакуировали на берег.

Оказалось, парни постоянно прыгают со скал в воду, несмотря на то, что это крайне опасно для жизни. Спасатели провели с молодыми людьми профилактическую беседу.