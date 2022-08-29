На дороги Уфы выйдут 37 новых автобусов «НЕФАЗ»

Из спальных районов в центр города с комфортом. Глава республики Радий Хабиров вручил водителям «Башавтотранса» ключи от 37 новых автобусов большого класса. Автомобили для служебного пользования получили и республиканские больницы.

Слабым полом назвать Алёну Шайдуллину и Земфиру Галину не осмелятся даже бывалые водители «Башавтотранса». Наряду с мужчинами, они профессионально управляют многотонными городскими автобусами. Ездят аккуратно, в новых машинах разобрались буквально за минуты. Сказывается многолетний опыт работы.

Я с троллейбуса начинала, а в 2017 году перешла на автобус. Управлять автобусом несложно. К габаритам привыкли уже. Земфира Галина, водитель автобуса

Это когда садишься из автобуса на легковую машину, едешь домой, по зеркалам уже теряешься в собственном автомобиле. А здесь всё как на ладони. Раскрыто всё, удобно, зеркала удобные. Алёна Шайдуллина, водитель автобуса

В новых «НЕФАЗах» будет комфортно и маломобильным пассажирам, и мамам с детскими колясками. Автобусы оборудованы по самым современным стандартам: в салоне есть электронное табло, система видеонаблюдения, кондиционер с системой обогрева.

Новые автобусы отличаются не только комфортабельностью и экономичностью. «Башавтотранс» также решил организовать в салоне небольшую фотовыставку. Вот на таких ручках размещены фотографии из каждодневной жизни предприятия. Если идея понравится пассажирам, её внедрят на всех автобусах. Ну а пока едете до пункта назначения, здесь предусмотрена возможность подзарядки сотового телефона.

Глава Башкортостана осмотрел салон нового автобуса и подчеркнул, что в республике будет продолжена работа по улучшению транспортной системы, которая должна стать одной из лучших в стране. После вручения ключей Радий Хабиров отметил лучших водителей «Башавтотранса» и выразил уверенность, что обновление автопарка предприятия продолжится. В том числе, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

У нас впереди ещё 33 автобуса. До 5 сентября они придут. Но мы уже заказали новую порцию автобусов в Нефтекамске. Они все на газе, все экологические. И мы заказали ещё партию. Сейчас считаем, сколько у нас получится. это уже по федеральной программе. От 30 до 50 автобусов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Табло уже горят, табло залиты. И они поедут на востребованные уфимские маршруты. Они соединят магистральные маршруты: Дёма, Затон, Сипайлово, ДОК. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»

Проще добираться до пациентов стало и республиканским врачам. Очередную партию служебных автомобилей получили районные больницы. Всего с начала года медучреждениям передали около 100 легковых машин.

Самое главное, мы много строим медицинских объектов, в этом году большой объем традиционно. Мы закупаем тяжёлую технику, Мы закупаем лекарства, Мы формируем штат врачей. А такого рода технику не поставляли раньше. Она именно для первичного звена, это не скорая помощь. Это отвезти участкового врача, это забрать биоматериалы, которые в ФАПе сдали. такая рабочая лошадка, чтобы особенно в сельских районах сделать более комфортной работу наших врачей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Такая машина нам была очень нужна. Учитывая, что это легковой автомобиль, маневренность у нее хорошая. Значит и быстрота обслуживания пациентов, а также качество и быстрота доставки анализов будет улучшаться. Ирина Амирова, главный врач Кигинской центральной районной больницы