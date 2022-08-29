На дороги Уфы выйдут 37 новых автобусов «НЕФАЗ»

Из спальных районов в центр города с комфортом. Глава республики Радий Хабиров вручил водителям «Башавтотранса» ключи от 37 новых автобусов большого класса. Автомобили для служебного пользования получили и республиканские больницы.
Слабым полом назвать Алёну Шайдуллину и Земфиру Галину не осмелятся даже бывалые водители «Башавтотранса». Наряду с мужчинами, они профессионально управляют многотонными городскими автобусами. Ездят аккуратно, в новых машинах разобрались буквально за минуты. Сказывается многолетний опыт работы.
В новых «НЕФАЗах» будет комфортно и маломобильным пассажирам, и мамам с детскими колясками. Автобусы оборудованы по самым современным стандартам: в салоне есть электронное табло, система видеонаблюдения, кондиционер с системой обогрева.
Новые автобусы отличаются не только комфортабельностью и экономичностью. «Башавтотранс» также решил организовать в салоне небольшую фотовыставку. Вот на таких ручках размещены фотографии из каждодневной жизни предприятия. Если идея понравится пассажирам, её внедрят на всех автобусах. Ну а пока едете до пункта назначения, здесь предусмотрена возможность подзарядки сотового телефона.
Глава Башкортостана осмотрел салон нового автобуса и подчеркнул, что в республике будет продолжена работа по улучшению транспортной системы, которая должна стать одной из лучших в стране. После вручения ключей Радий Хабиров отметил лучших водителей «Башавтотранса» и выразил уверенность, что обновление автопарка предприятия продолжится. В том числе, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Проще добираться до пациентов стало и республиканским врачам. Очередную партию служебных автомобилей получили районные больницы. Всего с начала года медучреждениям передали около 100 легковых машин.
В ближайшее время медики получат и большую партию новых карет скорой помощи, укомплектованных всем необходимым оборудованием.