В Башкирии торжественные линейки в школах пройдут в привычном режиме

1 сентября торжественные линейки в школах республики пройдут в привычном режиме. Об этом премьер-министру правительства Башкортостана доложил министр образования и науки Айбулат Хажин.

Процедуру приёмки прошли 1284 учебных учреждения, в том числе и те, которые попали в программу капитального ремонта.

Однако шесть объектов вызывают опасения, что рабочие не успеют сдать их к началу учебного года. Все они находятся на особом контроле.

Андрей Назаров поручил обеспечить охрану образовательных учреждений. Безопасность детей является приоритетной задачей, подчеркнул премьер-министр правительства. Что касается компаний, которые нарушили сроки контрактов и не смогли сдать школы к 1 сентября, руководитель кабмина отметил, что на муниципальном уровне порой конкурс выигрывают слабые организации и поручил обратить на это особое внимание.