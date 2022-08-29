В Башкирии торжественные линейки в школах пройдут в привычном режиме

1 сентября торжественные линейки в школах республики пройдут в привычном режиме. Об этом премьер-министру правительства Башкортостана доложил министр образования и науки Айбулат Хажин.
Процедуру приёмки прошли 1284 учебных учреждения, в том числе и те, которые попали в программу капитального ремонта.
Однако шесть объектов вызывают опасения, что рабочие не успеют сдать их к началу учебного года. Все они находятся на особом контроле.
Андрей Назаров поручил обеспечить охрану образовательных учреждений. Безопасность детей является приоритетной задачей, подчеркнул премьер-министр правительства. Что касается компаний, которые нарушили сроки контрактов и не смогли сдать школы к 1 сентября, руководитель кабмина отметил, что на муниципальном уровне порой конкурс выигрывают слабые организации и поручил обратить на это особое внимание.
Всего в текущем году капитальный ремонт проводился в 63 школах: девять из них уже сданы, 40 будут готовы на днях. В следующем году в программу включены 134 образовательных учреждения республики.