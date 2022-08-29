В Уфе прошла всероссийская акция «Ночь кино»

Акция традиционно проводится в последнюю субботу августа, поскольку она посвящена Дню российского кино – празднику кинематографистов и поклонников этого вида искусства. На набережной реки Белой в Уфе гости смогли увидеть короткометражный фильм «Гильза» режиссера Динары Абдрашитовой и комедию «Пара из будущего» Алексея Нужного.