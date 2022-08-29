В Уфе мошенники под предлогом снятия порчи обокрали пенсионерку

В отдел полиции Уфы поступило заявление от 79-летней пожилой женщины, которую мошенница обманом заставила отдать наличные деньги. Злоумышленница на улице сказала пенсионерке, что на нее навели порчу. Для обряда мошеннице требовались все наличные деньги потерпевшей, два полотенца и три носовых платка.

Собрав все необходимое, пожилая женщина направилась в соседние дворы, где ее ждала лжецелительница. Пенсионерка, не раздумывая, передала пакет мошеннице. Незнакомка тут же принялась выполнять сомнительный ритуал: завернула деньги в черный платок и сказала, какие слова необходимо произносить.